HABER

İbadi: Türkiye'ye saldırılara izin vermeyeceğiz

27.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türk mevkidaşı Yıldırım ile telefon görüşmesinde, Irak'ta bulunan "yabancı güçlerin" Türkiye'ye saldırı yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

İbadi: Türkiye'ye saldırılara izin vermeyeceğiz

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile telefonda konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Iraklı güçlerin Türkiye'ye yönelik saldırı yapabilecek "yabancı güçleri" engelleyeceğini söyledi.

Salı günü gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Irak Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada İbadi'nin, yabancı güçlerin Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırılarını engellemek için Iraklı güçlere talimat verildiğini aktardığı belirtildi.

Açıklamada İbadi'nin "Türkiye'ye yönelik her sınır ihlalini reddediyoruz" dediği kaydedilirken, Iraklı güçlerin ülkenin bütün sınırlarında kontrol sağladığı da belirtildi.

"Komşu ve dost Irak"

Görüşme ile ilgili açıklama yayınlayan Türk Başbakanlık Ofisi ise görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Terörle mücadelede "komşumuz ve dostumuz" Irak'la yakın işbirliğine önem verildiğinin vurgulandığı açıklamada, "DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, PKK terör örgütüne karşı da, komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli önlemleri almasını beklediğimiz… ifade edilmiştir" denildi.

Geçen hafta başında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de ocak ayından bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunu Irak'ın Sincar bölgesini kapsayacak şekilde genişletebileceğini söylemişti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki veren Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün varlığına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Pazar günü yaptığı açıklamada bölgeye operasyonların başladığını duyuran Erdoğan, dünkü açıklamasında ise Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerinde bulunduğuna dair kendisine istihbarat aktarıldığını belirtmişti.

2014'te Sincar'da IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonun ardından PKK bölgedeki varlığını güçlendirmişti.

Rtr,dpa,DW/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İlginizi Çekebilir

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

Eski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalım

Eski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.