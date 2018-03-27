İbadi: Türkiye'ye saldırılara izin vermeyeceğiz

Terörle mücadelede "komşumuz ve dostumuz" Irak'la yakın işbirliğine önem verildiğinin vurgulandığı açıklamada, "DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, PKK terör örgütüne karşı da, komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli önlemleri almasını beklediğimiz… ifade edilmiştir" denildi.

Görüşme ile ilgili açıklama yayınlayan Türk Başbakanlık Ofisi ise görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Açıklamada İbadi'nin "Türkiye'ye yönelik her sınır ihlalini reddediyoruz" dediği kaydedilirken, Iraklı güçlerin ülkenin bütün sınırlarında kontrol sağladığı da belirtildi.

Geçen hafta başında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de ocak ayından bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunu Irak'ın Sincar bölgesini kapsayacak şekilde genişletebileceğini söylemişti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki veren Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün varlığına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Pazar günü yaptığı açıklamada bölgeye operasyonların başladığını duyuran Erdoğan, dünkü açıklamasında ise Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerinde bulunduğuna dair kendisine istihbarat aktarıldığını belirtmişti.

2014'te Sincar'da IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonun ardından PKK bölgedeki varlığını güçlendirmişti.

Rtr,dpa,DW/DÇÜ,ÖA

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