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Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Ibiza Adası'nda cesur çift, etraftaki kalabalığa aldırmadan sokaktaki balıkçı ağlarının ortasında cinsel ilişkiye girdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olaya çevredeki kalabalık da tanıklık etti.

İspanya'ya bağlı Ibiza Adası'nda cesur bir çift gün ortasında sahilde bulunan balıkçı ağlarının üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Yerel bir balık pazarında gerçekleşen olay, orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Yerel gazete Periodico de Ibiza'da yayınlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Olayın hangi gün olduğu açıklanmazken öğlen saatlerinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Çiftin bir gece kulübünde içki ve uyuşturucu alarak sabahlamış olduklarının tahmin edildiği açıklandı.

ÇEVREDEKİLER ALKIŞLADI

Komşu Formentera Adası'na giden feribot seferlerinin yapıldığı alanın hemen yanında, oldukça kalabalık bir bölgede gerçekleştirilen eyleme çevredekiler de alkışlarla tempo tutarken, çift çevredekileri umursamadan ilişkiye girmeye devam etti.

cinsel ilişki

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ibiza adası cinsel ilişki cesur çift balıkçı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
terbiyesizlik densizligin ve ahlaksızlığın adı ne zaman cesaret oldu
yapılacak yorumlar belli cahape gılıçdaroğlu demokrasi laiklik medeniyet ateizim deizm vs . eyyy makarna severler üstüne peynir de ister misiniz?
Ibızada bilmem ne yapandan benim ülkemdeki vatandaşa ne ne haber degeri var igrençlikten başka burda ayıp be bize ne kardeşim
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