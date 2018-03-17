Yalnız kurtların hedefindeyse çocukların olduğu uyarısı var.Spiegel Online haber portalında yer alan habere göre, Almanya iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı son aylarda tek başına hareket eden ve "yalnız kurt" olarak tanımlanan IŞİD sempatizanı eylemcilerin saldırı çağrılarında artış tespit etti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırladığı analize dayanan haberde, cihatçıların nefret mesajlarının da değiştiği ve içerik çeşitliliğinin arttığına yer verildi. İç istihbaratın analizinde, "sayısı ve çeşitliliği artmış çağrıların, 'yalnız kurtlar' için bir cihat propagandası halini aldığı ve gittikçe daha geniş destek bulduğu" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre neredeyse her gün sosyal medya ve sohbet uygulamaları üzerinden tek başlarına saldırı düzenleyecek "potansiyel teröristleri" işaret eden saldırı talimatları tespit ediliyor.

"Batı'daki anaokulu ve çocuk hastaneleri hedefte"

Spiegel Online iç istihbaratın analizine dayandırdığı raporunda, özellikle çocukların olası kurbanlar olarak gösterildiğini belirterek, IŞİD'in bu yolla Batı ülkelerindeki anaokullarını ve çocuk hastanelerini saldırı hedefi olarak gösterdiği uyarısını yaptı.