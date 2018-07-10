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İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı

10.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla gündeme gelen Almanyalı Osmanlılar derneğinin yasaklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı

Almanyalı Osmanlıların bireyler ve kamu açısından “ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in organize suçlarla gündeme gelen çete benzeri bir yapılanmaya sahip "Almanyalı Osmanlılar" (Osmanen Germania) derneğinin ve bağlı bütün grupların "her türlü faaliyetini” yasakladığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Almanyalı Osmanlılar" derneğinin insanların canı, malı, özgürlüğü ile genel olarak kamu güvenliği için "ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi. Almanya'daki dernekler yasasına dayandırılan yasak kararında, Almanyalı Osmanlılar derneğinin amacı ve faaliyetlerinin ceza yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

Dört eyalette aramalar yapıldı

Bakanlığın açıklamasında, Almanyalı Osmanlılar derneğinin üyelerine yönelik olarak bugün Rheinland-Pfalz, Baden-Würrtemberg, Bavyera ve Hessen eyaletlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Almanyalı Osmanlıların Almanya'nın çeşitli bölgelerinde toplam 16 kentte örgütlendiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Almanyalı Osmanlılara yönelik Mart ayında yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak derneğin yasaklandığı işaret edildi. Derneğin yapısı ve yönetimi ile Almanyalı Osmanlılara bağlı gruplarla birlikte yarattığı etki konusunda ayrıntılı bilgi elde edilmek amacıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, federal ve eyaletler düzeyinde organize suçlar ve çete benzeri gruplarla kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, Almanyalı Osmanlılar derneğinin "ağır suçlar işlediğini” dile getirdi. Seehofer, "Kim hukuk devletini reddederse, bizden hoşgörü bekleyemez” ifadesini kullandı.

300 üyesi olduğu tahmin ediliyor

Polis yetkilerinin tahminlerine göre, Türk milliyetçiliği yönünde bir çizgi izleyen Almanyalı Osmanlıların en az 300 üyesi bulunuyor. Mart ayından bu yana Almanyalı Osmanlılara üye olduğu tahmin edilen sekiz kişi Stuttgart'ta açılan davada yargılanıyor. Söz konusu Almanyalı Osmanlılar üyeleri, cinayete teşebbüs, şantaj, uyuşturucu ticareti yapmak, fuhuşa zorlamak ve özgürlüğü kısıtlamakla suçlanıyorlar.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı da, Almanyalı Osmanlıları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın çevrelerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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