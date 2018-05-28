İçişleri Bakanı Seehofer: İltica reformu planımız hazır

Seehofer'in planı gelecek hafta açıklaması bekleniyor.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya­ iltica sisteminin tamamıyla yeniden düzenlenmesini amaçlayan reform planının hazır olduğunu açıkladı.

Katıldığı ZDF yayınında açıklamalarda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Seehofer, planı bu hafta içerisinde çeşitli Alman siyasetçilerle görüştükten sonra gelecek hafta kamuya açıklayacağını söyledi. Bremen'deki Göçmen ve Mülteci Dairesi'nde (BAMF) yaşanan mülteci skandalına değinen Seehofer, bu skandalın koalisyon anlaşmasında da adı geçen "yönlendirme merkezlerinin" kurulmasının gerekliliğini daha da belirgin hale getirdiğini belirtti.

Sığınmacıların başvurularının bu "yönlendirme merkezlerinde" değerlendirilmesi ve sığınmacılar hakkında ülkelerine sınır dışı edilip edilmeyecekleri veya hangi belediyeye gönderileceklerine dair karar verilene kadar bu merkezlerde tutulmaları planlanıyor.

"Göç sınırlandırılmadan sorun çözülmez"

Horst Seehofer, bu merkezlerde iltica başvuru sürecinin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli hale getirileceğini söyledi. "Göçün sınırlandırılması gerektiğinin" altını çizen Bakan, belli bir sınırlandırmaya gidilmediği sürece "sorunun çözülemeyeceğini" söyledi.