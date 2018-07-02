İçişleri Bakanı Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesi hakkında, "Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı" dedi.

Geçen hafta Pervin Buldan, Bakan Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen köy bakkalı Mevlüt Bengi konusunda, partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Buldan'ın bu açıklamasından ardından 30 Haziran'da, PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) internet sayfası üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Mevlüt Bengi'nin öldürülmesini üstlenmişti.

Açıklamada, Mevlüt Bengi'nin, 2 HPG üyesini Türk Silahlı Kuvetleri'ne ihbar ettiği için öldürüldüğü kaydedilmişti.

CNNTÜRK'te katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Soylu, Buldan'la yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Kişisel bir tehdidim olmadı benim. Kişisel ne tehdidim olacak, ama PKK ve HDP'ye yönelik söylenecek her şeyi, en usturuplu bir şekilde söyledim."

Bakan Soylu, PKK'ya katılan 580 kişinin HDP ile ilişkili olduğunu da öne sürdü. "HDP binalarından dağa çıktılar" diyen Soylu, bu iddiasını, bu kişilerin ifadesine dayandırdı.