İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP ve HDP’ye Sert Sözler

24 Haziran Seçimleri sonrası yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte siyasetteki tansiyonun inmesi beklenirken AK Parti cephesinden muhalefete dönük sert eleştiriler devam ediyor. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hakkındaki açıklamalarında ağır ifadeler dikkat çekiyor. Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletvekili seçilen Soylu, bugün partisinin ilçe teşkilatlarına yaptığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Esenler’de yaptığı konuşmada CHP’nin şehit cenazelerinde protokole alınmayacağını söyledi. İçişleri Bakanı’ndan CHP’ye ciddi suçlama: “Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” Soylu, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim. ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” dedi.

CHP’yi HDP’yle hatta PKK’yla işbirliği ile suçlayan İçişleri Bakanı 24 Mayıs’ta Bodrum’da yaptığı konuşmada da benzer bir eleştiri getirdiği hala hafızalarda yer alıyor. İçişleri Bakanı bir restoranda yaptığı konuşmada, “Artık yüzde 25 -26’lar yetmeyecek. PKK ile ittifak etme bu milletin canını acıtma. Tekrar buradan uyarıyorum, HDP ve PKK ile ittifak edeceğine ülkenin yarınlarını düşünün. HDP ve PKK ile ittifak edeceğini ülkenin yarını düşünen bu ülkeyi bölmeye düşünen değil eksi 30 derecede karda kışta varlığını ve birliğini kimseye teslim etmeyen ana düşünmeyen ve vatanım diyen o insanlarla ittifak et” sözleriyle yüklenmişti. Soylu, Buldan’ın iddiasını doğruladı: “Eksiği yok, fazlası var; HDP PKK üzerinden intikam almaktadır” Soylu, dün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ‘İçişleri Bakanı'ndan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kendilerinin müşahidi olan bir insanının infaz edildiği ve bu infazdan bizi sorumlu tuttuğu bir telefon aldım. Yapılan infazla partimizin birebir ilişkisi olduğunu ima etmiştir” şeklindeki iddiasını da doğruladı:

“Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada doğu ve güneydoğuda HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız.” Buldan’dan İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu Soylu’nun sözlerine dün “Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi yapanlar cezalandırılmıyor. Yapmayanlar sorumlu gösteriliyor. Bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kimler tarafından yapılmışsa bu insanlar cezalandırılmalıdır. HDP olarak bu olayları asla kabul etmediğimizi belirtiyoruz. AKP hükümeti böyle bir öfkeyle mi yönetecek? Bu ülkenin üçüncü büyük partisi olan bir partiyi bu tür suçlamalarla insanların gözünde karartmalarına asla izin vermeyeceğiz” diyerek karşılık veren Pervin Buldan ise İçişleri Bakanı Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.