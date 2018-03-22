İçme Suyu Nasıl Arıtılıyor?

Amerika'nın Sesi, Washington ve civarına içme suyu sağlayan arıtma tesislerinden birini ziyaret etti.

Çevre Mühendisi Alex Gorzalski, bir kent ister 3 bin nüfuslu ister 3 milyon nüfuslu olsun, içme suyu arıtma işleminin her yerde aynı olduğunu söylüyor.

Geleneksel su arıtma yöntemi, nehir ve göl sularını içmeye güvenli hale getiriyor. Arıtma işlemi, sudan ayrıştırılması gereken maddeleri birbiriyle birleştiren bir kimyasalın suya karıştırılmasıyla başlıyor.

Gorzalksi bu işlemi şöyle anlatıyor: ”Sudaki pislik ve bakteriler eksi yük, suya karıştırdığımız koagülant yani yumaklaştırıcı maddeyse artı yük taşır ve bu maddeleri mıknatıs gibi çeker.”

Bu, aslında suyu kirletiyormuş gibi görünse de önemli bir aşama. Ama kimyasal eklendiğinde suda topaklar oluşmaya başlıyor.

Tortulaştırma işlemi, ayrıştırılacak maddelerin çökelmesini sağlıyor. İşlem, hem içme suyu arıtımında hem de nehirlerin temizlenmesinde kullanılıyor.

Katı maddelerin nehirlere geri dönmesini engellemek için bu işlemden yararlanılıyor. Bu maddeler daha sonra örneğin arazi doldurmakta kullanılıyor.