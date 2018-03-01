ICRC: ‘Afrin’e Yardım Ulaştı’

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin’de yerlerinden olmuş 50 bin kişi için insani yardım malzemesi taşıyan bir yardım konvoyunun bölgeye vardığını bildirdi.

Yardım kuruluşunun sözcüsü Iolanda Jaquemet, bu yıl ilk kez ICRC ve Suriye Arap Kızılayı’nın bu tür bir konvoy için savaşan tarafların rızasını aldığını söyledi.

Jaquemet, ICRC’nin Türk güçleriyle Kürt YPG milisleri arasındaki çatışmaların, bölge halkının su ihtiyacı açısından hayati önem taşıyan bir baraj ve su arıtma tesisine yaklaşıyor olmasından endişe ettiğini belirtti.

29 kamyonlu konvoyun 430 ton gıda, günlük ihtiyaçlar, su arıtma materyalleri ve tıbbi malzeme taşıdığını kaydeden Jaquemet, konvoyun seyahati sırasında saldırıya uğradığı yönündeki haberleri ise yalanladı.

Birleşmiş Milletler, Afrin’de Türkiye’nin operasyonunun başlamasından bu yana tahmini 300 bin kişinin yerlerinden olmuş olabileceğini ancak bu konuda çok az bilginin bulunduğunu belirtiyor. Jaquemet, Afrin’deki nüfusun yüzde 30’unun yerlerinden olduğunun tahmin edildiğini söyledi ancak sayı vermedi.