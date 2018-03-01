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ICRC: ‘Afrin’e Yardım Ulaştı’

01.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin’de yerlerinden olmuş 50 bin kişi için insani yardım malzemesi taşıyan bir yardım konvoyunun bölgeye vardığını bildirdi

ICRC: ‘Afrin’e Yardım Ulaştı’

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin’de yerlerinden olmuş 50 bin kişi için insani yardım malzemesi taşıyan bir yardım konvoyunun bölgeye vardığını bildirdi.

Yardım kuruluşunun sözcüsü Iolanda Jaquemet, bu yıl ilk kez ICRC ve Suriye Arap Kızılayı’nın bu tür bir konvoy için savaşan tarafların rızasını aldığını söyledi.

Jaquemet, ICRC’nin Türk güçleriyle Kürt YPG milisleri arasındaki çatışmaların, bölge halkının su ihtiyacı açısından hayati önem taşıyan bir baraj ve su arıtma tesisine yaklaşıyor olmasından endişe ettiğini belirtti.

29 kamyonlu konvoyun 430 ton gıda, günlük ihtiyaçlar, su arıtma materyalleri ve tıbbi malzeme taşıdığını kaydeden Jaquemet, konvoyun seyahati sırasında saldırıya uğradığı yönündeki haberleri ise yalanladı.

Birleşmiş Milletler, Afrin’de Türkiye’nin operasyonunun başlamasından bu yana tahmini 300 bin kişinin yerlerinden olmuş olabileceğini ancak bu konuda çok az bilginin bulunduğunu belirtiyor. Jaquemet, Afrin’deki nüfusun yüzde 30’unun yerlerinden olduğunun tahmin edildiğini söyledi ancak sayı vermedi.

Bölgede faaliyet gösteren sadece 4 hastanenin olduğunu bildiren Jaquemet, “Nüfusun çoğunluğu vahim koşullarda yaşıyor. Devam eden çatışmalar binlerce kişiyi daha kaçmaya mecbur bıraktı. Şu anda yaptığımız, en korunmasızların en en acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak” dedi.

Rusya’dan suçlama

Bu arada Rus ordusu, Suriyeli isyancıları Moskova’nın Doğu Guta’da Suriye hükümetiyle birlikte oluşturduğu insani yardım koridorunu bombalamakla suçladı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, sivillerin bölgeyi terketmesine ve insani yardımlara olanak tanımak için her gün 5 saatlik ateşkes talimatı vermişti ancak bugüne kadar hiçbir insani yardım malzemesi içeri girmediği gibi hiçbir sivil de bölgeyi terketmedi.

Haftalardır Rusya’nın desteğiyle Suriye hükümetinin bombardımanı altındaki bölge sakinleri, ateşkes anlaşmasına güvenmiyor. BM ve yardım kuruluşları da tek taraflı anlaşmayı eleştirerek, bölgeyi terketmek isteyenlere hiçbir güvenlik garantisinin sağlanmadığını savunuyor.

Rus Tümgeneral Vladimir Zolotukhin Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, dış mahalleleri kontrol eden isyancıların, Suriye ve Rus güçlerinin bulunduğu rotayı bombaladığını ve tahliyeleri önlediğini öne sürdü.

Suriye devlet televizyonu İhbariye TV de, onlarca sivilin Doğu Guta’nın sınırında toplandığını ancak hükümetin kontrolündeki bölgeye geçiş noktasına erişmelerinin isyancılarca engellendiğini iddia etti.

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