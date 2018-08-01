İdam cezası tecavüze karşı caydırıcı olabilir mi?

Bu değişikliklere karşın, Hindistan idam cezasının ifasında en isteksiz ülkelerden biri. "En nadir görülen" hallerde infaz gerçekleştirilebiliyor ve bunun yorumu da mahkemelere bırakılıyor. Hindistan'da son olarak 30 Temmuz 2015'te bir kişi infaz edilmişti.

2013'te, başkent Yeni Delhi'deki bir otobüste bir tıp öğrencisine tecavüz edilip öldürülmesinin yarattığı öfkenin ardından, Hindistan hükümeti ölümle sonuçlanan tecavüz vakalarında idam cezasının uygulanabilmesine karar verdi.

Hindistan'daki resmi verilere göre 2012'de 8541 olan çocuklara tecavüz vakalarının sayısı 2016'da 19765'e yükseldi.

Değişiklik, Keşmir'in Hindistan yönetimindeki kesiminde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilip, öldürülmesi ve Madhya Pradesh eyaletinde bir kız çocuğuna tecavüz edilmesi gibi ülkede büyük yankı bulan bir dizi suçun işlenmesinin ardından geldi.

Çocuklara Karşı Cinsel Suçların Önlenmesi Yasası'ndaki değişiklik, bunun çocuklara karşı cinsel suçları caydıracağını söyleyen Kadın ve Çocuk Gelişim Bakanı Maneka Gandhi'nin talimatıyla yapıldı.

Çoğu kişinin memnuniyetle karşıladığı değişiklik, aynı zamanda ölüm cezasının etkin bir caydırı olup olmadığını sorgulayan bazı aktivistler tarafından eleştiriliyor.

Bu tüm dünyada, son dönemde de Türkiye'de görülen vakalarından ardından tartışılan bir bir soru. Sert cezalar gerçekten suçları azaltabilir mi? Hindistan'ın komşusu bazı ülkelerde durum tam tersini gösteriyor.

SUÇU DEĞİL, MAHKUMİYETİ CAYDIRABİLİR Mİ?

Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da tecavüz suçuna ölüm cezası veriliyor ve idam cezasına destek veren çok sayıda Hintli "tecavüzü hoşgörmeyen" bu ülkelere dikkat çekiyor. Bu ülkelerde daha az sayıda tecavüz suçu işlendiğini savunuyorlar.

Bölgedeki uzmanlar ise tecavüze ölüm cezası verilmesine karşı öne sürülen en büyük argümanlardan birinin, bu cezanın aslında mahkemeleri mahkumiyet vermekten caydırması olduğunu belirtiyor.

Lhor merkezli Justice Project Pakistan adlı sivil toplum kuruluşundan Zeyneb Malik BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yasalarda, tecavüz terörle eş bir suç olarak görülse de, hiçbir şey değişmedi. Tecavüz ve toplu tecavüz vakaları giderek artarken, mahkumiyet sayıları çok çok az kaldı" dedi.