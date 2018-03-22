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Pazar yerine hava saldırısı: 28 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 20:10 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 sivil hayatını kaybetti.

Pazar yerine hava saldırısı: 28 ölü

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Şam Suriye pazar yeri İdlib bomba

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