İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

Muhaliflere ait uçak gözlem evi görevlisi Ebu Raed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Rusya'ya ait SU 24 tipi savaş uçağı, Lazkiye ilindeki Hımeymim üssünden kalkış yaparak İdlib ilinin güneyindeki Has köyüne iki hava saldırısı düzenledi." dedi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf da "Akşam saatlerinde savaş uçakları İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Has köyündeki sığınmacı kampına hava saldırısı düzenlendi. 10 kişi öldü, 15 sivil yaralandı." ifadelerini kullandı.
BM ATEŞKES İLAN EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ
Son 10 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenenlenen hava saldırılarında 31 sivil hayatını kaybetti, 66 sivil de yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
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