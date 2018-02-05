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İdlib İçin ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’

05.02.2018 22:53 | Son Güncelleme

TSK, Suriye'de ateşkesin tesisi ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek amacıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi oluşturulduğunu bildirdi

İdlib İçin ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’

Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatında Türk ordusu bir kayıp daha verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin Kuri Tepe bölgesine terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin öldüğünü açıkladı.

TSK, Küçük Dermik bölgesinde bir tankının da, anti-tank füzesi ile vurulduğunu, saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana Görüşmeleri kapsamında, Suriye'de ateşkesin tesisi, gözetim ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek amacıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, “TSK unsurları tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa Bölgesinde, gözlem noktalarından dördüncüsü olan 6 No'lu gözlem noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

573 kişi gözaltında

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nan başlamasından bu yana Türkiye’de 573 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, harekata yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla 449 ve harekata karşı protestolara katılan 124 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce de operasyonlara karşı çıkanları teröre destek vermekle suçlamıştı. Erdoğan, operasyonun eleştiren ve gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği üyeleri için “terörist sevici” ifadesini kullanmıştı.

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