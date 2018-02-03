İdlib'de Rus Uçağı Düşürüldü

Suriye’de El Kaide’ye bağlı militanlar, İdlib yakınlarında bir Rus uçağını düşürdü. Miltanlar, kendini uçaktan fırlatan jet pilotunu da daha sonra öldürdü.

AP’nin haberinde, bir militanın ve izleme örgütü üyelerinden birinin ifadelerine göre, pilotun militanlara teslim olmamak için direndiği ve militanlar tarafından vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü doğruladı ve ‘teröristlerle’ savaşan pilotun da öldürüldüğünü söyledi.

Bakanlığın Zvezda TV isimli yayın organında belirtilen bilgiler, uçağın, taşınabilir ve yerden havaya fırlatma kapasiteli bir füzeyle vurulduğunu gösteriyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, uçağın Sarkeb kasabası üzerinde düşürüldüğü söylendi. Bölgeyi Suriye rejimi muhaliflerinden elinden Rusya yardımıyla almaya çalışıyor.Rusya, 2015’ten bu yana Suriye rejimine ve ordusuna destek veriyor. Suriye ordusu birlikleri son haftalarda İdlib’e doğru ilerliyor.

AP haber ajansı, bir militanın, pilotun militanların kendisini yakalamaması için, militanlara ateş açtığını, militanların da pilotu vurarak öldürdüğünü söylediğini aktarıyor.

Doğruluğu henüz kanıtlanamayan sosyal medyada paylaşılan bir videoda, etrafı silahlı kişilerle sarılı yüzü kanlı birinin cansız bedeni gözüküyor. Silahlı kişilerden biri ‘O bir Rus’ diyor.