İdlib'de uçağı düşürülen Rus pilot esir düşmemek için 'el bombasını patlattı'

Rusya medyası Suriye'nin İdlib bölgesinde Cumartesi günü savaş uçağının vurulmasından sonra atlayan Rus pilotun, cihatçılara esir düşmemek için el bombasını patlattığını yazdı. Rus medyasına göre pilot Roman Filipov'un son sözleri "Bu da bizimkiler için" oldu.

BBC ise pilotun olay anında ne dediğini ve bu bilginin nasıl alındığını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Rus Savunma Bakanlığı ise "Pilotun olayı bize bildirmek için yeterli zamanı vardı. Pilot uçaktan atlayarak militanların kontrolündeki bölgeye indi. Teröristlerle savaşırken öldürüldü" şeklinde açıklama yapmıştı.

El Kaide ile bağlantılı cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam'ın üstlendiği saldırı Rus basınında geniş yer bulurken, bazı yorumlarda Türkiye suçlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyonu TV Zvezda, ölümünün ardından pilota Rusya Kahramanlık Madalyası verildiğini bildirdi.

Sukhoi-25 tipi savaş uçağı İdlib'deki çatışmazsızlık bölgesinde düşürülmüştü.

Rus pilot uçaktan paraşütle atlamış ancak karada ölmüştü.