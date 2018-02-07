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İdlib'de uçağı düşürülen Rusya, 'bölgeye erişim için Türkiye ile görüşüyor'

07.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Rus Interfax haber ajansı, 3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus savaş uçağının enkazını incelemek için Kremlin'in bölgeye heyet göndermek istediğini, enkazın bulunduğu bölgeye giriş için Türkiye ile görüşmeler yapıldığını aktardı.

İdlib'de uçağı düşürülen Rusya, 'bölgeye erişim için Türkiye ile görüşüyor'

Rus Interfax haber ajansı, 3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus savaş uçağının enkazını incelemek için Kremlin'in bölgeye heyet göndermek istediğini, enkazın bulunduğu bölgeye giriş için Türkiye ile görüşmeler yapıldığını aktardı.

Interfax haberinde, Rusya parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Vladimir Şamanov'un Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ettiği aktarılıyor.

3 Şubat'ta Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı İdlib yakınlarında düşürülmüş, eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir el Şam örgütü, uçağı düşürdüğünü iddia etmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamalarda ise savaş uçağının omuzdan ateşlenen güdümlü füzeyle düşürüldüğü ifade edilmiş ve bu tür yüksek teknolojili silahların bölgedeki grupların elinde bulunmasının Suriye'de operasyonlar düzenleyen tüm güçler açısından büyük bir risk olduğu uyarısı yapılmıştı.

Rusya, uçağı kimin düşürdüğünü söylemek için erken olduğunu da ifade etmişti.

Rusya'ya ait uçağın düşürülmesinden bu yana Rus uçakları ile Suriye ordusu ve Şam yönetiminin müttefiki Şii milisler İdlib'deki muhaliflere yönelik operasyonlarını artırmış durumda.

Türkiye, İdlib'de artan bombardıman ve çatışma haberleri üzerine Rusya ve İran'a çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına uyulması yönünde çağrıda bulunmuştu.

2017'nin sonunda Rusya, İran ve Türkiye'nin garantör ülkeler olarak imzaladığı anlaşma uyarınca İdlib dahil 4 bölge çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilmişti.

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