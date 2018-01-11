İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor

Öte yandan Rusya da Türkiye'yi kendi çıkarlarıyla ilgili olarak uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, bu iki ülkenin elçilerini bakanlığa çağırarak çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının ihlali olarak gördükleri bu adıma karşı uyardı.

Çavuşoğlu, İran ve Rusya'nın garantörler olarak bu saldırıları durdurmak zorunda oldukları uyarısını yaptı.

İdlib'in büyük bir kısmı 17 Temmuz'dan bu yana bu cihatçı örgütün kontrolünde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Ocak'ta Suriye hükümetinin Heyet Tahrir el Şam gibi grupları bahane ederek İdlib'deki sivillere ve ılımlı muhalefete saldırdığını söyledi.

Yaşanan son gelişmeler, sahada farklı aktörleri destekleyen bu üç bölgesel gücün ittifakı için bir test olacak.

Türk hükümeti Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırılarını durdurması için İran ve Rusya'dan harekete geçmelerini talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 10 Ocak'ta yaptığı açıklamayla ülkedeki üslerine silahlı İHA'larla düzenlenen saldırının İdlib'de Türkiye'nin gözetiminde olan bölgeden kalktığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık Türkiye ordusu ve istihbarat birimleriyle iletişime geçerek çatışmasızlık bölgesindeki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye Mayıs 2017'de Suriye'nin müttefikleri olan Rusya ve İran ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir uzlaşmaya vardı ve İdlib "çatışmasızlık bölgesi" ilan edildi.

Taraflar İdlib genelinde gözetleme kuleleri kurarak isyancı gruplarla hükümet güçleri arasındaki çatışmaları engellemek üzerinde anlaştı.

Bu anlaşmayla birlikte, Suriye'de 7 yıldır süren savaşın farklı taraflarını destekleyen üç ülke bir uzlaşıya varmış oldu.

Bugüne kadar ülkeler aralarındaki farklılıkların getirdiği sorunları aşılmış olsa da, son gelişmeler bu yeni ittifakı sınıyor.

İDLİB NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin sınırındaki İdlib'de stratejik ve güvenlik çıkarları bulunuyor.