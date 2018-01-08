HABER

İdlib'te patlama: En az 23 kişi hayatını kaybetti

08.01.2018 03:38 | Son Güncelleme 9 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen bir patlama sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamada hedef alınan binanın, Çeçenlerin liderliğinde olduğu cihatçı bir oluşuma ait olduğu bildiriliyor.

Getty Images

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen bir patlama sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın isyancılara ait bir merkezde gerçekleştiğini duyurdu.

Ölenlerin 7'sinin sivil olduğu bildiriliyor.

Talathin bölgesinde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Bazı raporlara göre olaya bir bombalı araç neden oldu, başka bir iddiaya göre ise bina, insansız hava aracı saldırısı ile hedef alındı.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre kurtarma ekipleri halen enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

Kayıp durumda kişiler olduğu da bildiriliyor.

Ajnad al-Kavkaz grubu bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunuyorHedef alınan merkezin, Çeçenlerin liderliğinde olduğu cihatçı bir oluşum olan Ajnad al-Kavkaz grubuna ait olduğu belirtiliyor.

Bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunan Ajnad al-Kavkaz grubu, eski El Kaidecilerin kurduğu Fetih El Şam ile birlikte savaşıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında yer alan bir eyalet olan İdlib, şu anda Suriye'de, bütünüyle hükümet güçlerinin kontrolünün dışında yer alan tek eyalet.

İdlib, ülke çapında hükümet karşıtı silahlı güçler açısından bir kale olarak görülüyor.

BBCSuriye düğümü İdlib'de mi çözülecek?İdlib operasyonuyla ilgili merak edilenler7 soruda İdlib: Türkiye ne yapıyor, neyi amaçlıyor?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Ülkenin en çok aranan mafya babasıydı! Çıplak yakalandı

Ülkenin en çok aranan mafya babasıydı! Çıplak yakalandı

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu

Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu

İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

KKTC'de seçimin galibi belli oldu

KKTC'de seçimin galibi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.