İdlib'te patlama: En az 23 kişi hayatını kaybetti

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Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen bir patlama sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın isyancılara ait bir merkezde gerçekleştiğini duyurdu.
Ölenlerin 7'sinin sivil olduğu bildiriliyor.
Talathin bölgesinde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Bazı raporlara göre olaya bir bombalı araç neden oldu, başka bir iddiaya göre ise bina, insansız hava aracı saldırısı ile hedef alındı.
Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre kurtarma ekipleri halen enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.
Kayıp durumda kişiler olduğu da bildiriliyor.
Ajnad al-Kavkaz grubu bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunuyorHedef alınan merkezin, Çeçenlerin liderliğinde olduğu cihatçı bir oluşum olan Ajnad al-Kavkaz grubuna ait olduğu belirtiliyor.
Bünyesinde yüzlerce Asyalı savaşçı bulunan Ajnad al-Kavkaz grubu, eski El Kaidecilerin kurduğu Fetih El Şam ile birlikte savaşıyor.
Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında yer alan bir eyalet olan İdlib, şu anda Suriye'de, bütünüyle hükümet güçlerinin kontrolünün dışında yer alan tek eyalet.
İdlib, ülke çapında hükümet karşıtı silahlı güçler açısından bir kale olarak görülüyor.
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