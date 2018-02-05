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İdlib'te 'zehirli gaz kullanıldı' iddiası

05.02.2018 03:23 | Son Güncelleme

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejiminin Pazar günü İdlib eyaletindeki Sarakib kentine yönelik hava saldırılarının ardından beş sivilin boğulma belirtileri üzerine tedavi altına alındığını açıkladı.

İdlib'te 'zehirli gaz kullanıldı' iddiası

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye rejiminin Pazar günü İdlib eyaletindeki Sarakib kentine yönelik hava saldırılarının ardından beş sivilin boğulma belirtileri üzerine tedavi altına alındığını açıkladı.

AFP haber ajansına göre Gözlemevi, "Rejim helikopterlerinin İdlib eyaletindeki kentin birçok bölgesini vurmasının ardından, kötü bir koku yayıldığını ve beş kişinin boğulma belirtileriyle tedavi altına alındığını" duyurdu.

Açıklamada "zehirli gaz" kulanıldığını söyleyen kent sakini ve tıbbi yardım ekiplerinin ifadelerine yer verildi, ancak daha fazla detay verilmedi.

Gözlemevi ayrıca Suriye rejiminin Pazar günü boyunca İdlib eyaletindeki farklı kentleri bombaladığını ve Maarat el Numan kentinde altı sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

Açıklamaya göre kentteki ana hastane de hava saldırılarında zarar gördü ve yeniden kullanılır hale getirilinceye kadar kapatıldı.

İdlib çatışmasızlık bölgelerinden biri

ABD hafta içinde Suriye rejimini başkent Şam'ın yakınlarındaki muhalif güçler üzerinde kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı iddiaları "yalan" olarak nitelendirmişti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalif gruplara ve sivil toplum örgütlerine dayanarak, Suriye'de yakın zamanda sarin gazı kullanılmış olabileceğini söylemişti.

Ancak ABD'nin elinde bu iddiaları destekleyecek kanıt olmadığını sözlerine eklemişti.

Geçen ay, Şam'ın dışında bulunan muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya roket atılması üzerine, 21 kişi solunum zorluğu nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

İdlib eyaleti, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşma kapsamında "çatışmasızlık bölgeleri"nden biri ilan edilmişti.

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