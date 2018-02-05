İdlib'te 'zehirli gaz kullanıldı' iddiası

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye rejiminin Pazar günü İdlib eyaletindeki Sarakib kentine yönelik hava saldırılarının ardından beş sivilin boğulma belirtileri üzerine tedavi altına alındığını açıkladı.

AFP haber ajansına göre Gözlemevi, "Rejim helikopterlerinin İdlib eyaletindeki kentin birçok bölgesini vurmasının ardından, kötü bir koku yayıldığını ve beş kişinin boğulma belirtileriyle tedavi altına alındığını" duyurdu.

Açıklamada "zehirli gaz" kulanıldığını söyleyen kent sakini ve tıbbi yardım ekiplerinin ifadelerine yer verildi, ancak daha fazla detay verilmedi.

Gözlemevi ayrıca Suriye rejiminin Pazar günü boyunca İdlib eyaletindeki farklı kentleri bombaladığını ve Maarat el Numan kentinde altı sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

Açıklamaya göre kentteki ana hastane de hava saldırılarında zarar gördü ve yeniden kullanılır hale getirilinceye kadar kapatıldı.

ABD hafta içinde Suriye rejimini başkent Şam'ın yakınlarındaki muhalif güçler üzerinde kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.