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İdlib’ten Türkiye’ye Göçmen Akını Endişesi

11.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler yetkilisi Panos Moumtzis, ‘‘İdlib’te çatışmaların artmasıyla 2 milyon 500 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlemek zorunda kaldığını görmekten endişe ediyoruz’’ dedi

İdlib’ten Türkiye’ye Göçmen Akını Endişesi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi’nin (OCHA) üst düzey yetkililerinden Panos Moumtzis, isyancıların elindeki İdlib’e yönelik hava saldırıları nedeniyle çok sayıda sivilin evlerini terketmek zorunda kalacaklarından endişe duyduklarını belirtti.

Moumtzis, askeri saldırıların artmasının İdlib’i Suriye’deki diğer çatışma bölgelerinden daha kötü ve sert şekilde etkileyebileceğini de kaydetti.

Son yıllarda savaş bölgelerinden çıkan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırındaki İdlib’e yerleştirilmişti. Son olarak Şam’ın doğusundaki Guta’dan ve Humus’un kuzeyinden çıkartılan muhalif savaşçılar ve aileleri buraya gönderilmişti.

Moumtzis’in uyarısından üç gün önce ülkenin kuzey batısındaki Zardana kasabasına düzenlenen hava saldırısında 40’tan fazla kişi öldü. Bu, İdlib vilayetine bu yıl yapılan en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Pazar günü aktivistler ve gözlemciler yine İdlib’deki Taftanaz’a düzenlenen hava saldırılarında en az 10 kişinin, yakındaki kasabalarda ise beş kişinin öldüğünü bildirdi.

Moumtzis, Ocak ve Nisan ayları arasında Suriye içinde 920 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti. Bu, savaş başladığından bu yana dört aylık dönemde görülen en yüksek rakam.

Moumtzis,‘‘Çatışmaların artmasıyla 2 milyon 500 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlemek zorunda kaldığını görmekten endişe ediyoruz’’ dedi ve İdlib nüfusunun yüzde 80’inden fazlasının çok zor koşullarda yaşadıklarını kaydetti, Suriye içinde başka gidilecek yer kalmadığını söyledi.

Moumtzis, İdlib’deki iki buçuk milyon insan arasında daha fazla yer değiştirme olasılığına karşı OCHA’nın alarm durumunda olduğunu kaydetti.

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