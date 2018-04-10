İfade vermeye hazırlanan Zuckerberg: Çok üzgünüm

Zuckerberg, "Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" dedi.Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kısa süre önce ortaya çıkan veri skandalıyla ilgili sorumluluğun tamamıyla kendine ait olduğunu söyledi.

Zuckerberg skandalla ilgili Salı günü Senato'da, Çarşamba günüyse Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek.

Zuckerberg'in Temsilciler Meclisi bünyesindeki Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda okumak üzere hazırladığı yazılı ifadenin bazı bölümleri kamuoyuna açıklandı.

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, Facebook'u "idealist ve optimist bir şirket" olarak nitelendirerek "İnsanları birbirlerine bağlamanın getirebileceği tüm iyi taraflara odaklandık" dedi. "Ancak bunların kötü niyetle kullanılmasını engellemek için yeterince çalışmadığımız da şimdi apaçık ortada" diyen Zuckerberg, iki milyar kişi tarafından kullanılan bir platformun "yalan haber, seçimlere yabancı müdahale, nefret söylemi ve veri güvenliği" gibi konularda istismar ve manipüle edilebileceğini anlamakta başarısız olduğunu kabul etti.