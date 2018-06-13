İftar Yemeğine Katılmayan Macron ‘Fransız İslamı’ Reform Paketini de Erteledi

Fransa'da Müslüman toplumunun temsil edildiği Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) geleneksel iftar yemeğine bu yıl Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Gerard Collomb katıldı. Geçen yıl düzenlenen iftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yıl yemekte bulunmaması tartışma yaratırken, Başbakan Philippe'in de geç saatte katılması ve konuşma yapmayacağını açıklaması tepkilere yol açtı. Macron'un Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra açıklaması beklenen "Fransız İslamı" adlı reform paketinin ise yıl sonuna ertelendiği belirtildi. İslam Konseyi'nin Türk Başkanı Ahmet Oğraş'ın ev sahipliğinde Paris'in “Pavillon Dauphine” adlı salonunda verilen iftar yemeğine Başbakan Philippe ve İçişleri Bakanı Collomb'un yanı sıra bazı politikacılar, Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Camisi Rektörü Dalil Boubaker, Müslüman toplumunun temsilcileri ve büyükelçiler katıldı. İftar programı, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişkinin tarihini anlatan, "Museviler ve Müslümanlar: Bir Aile Hikayesi" adlı 10 dakikalık bir belgesel video gösterisiyle başladı. İftara katılan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, öncelikle Macron'un gelmemesi, Philippe'in ise geç gelecek olması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt vererek, "Umarım benim burada olmam üzüntü kaynağı değildir. Dinlerden sorumlu bakan olma görevimin yanı sıra Müslüman toplumun bir kardeşi olarak burada bulunuyorum" diye konuştu.

Başbakan Philippe'den doğaçlama konuşma Cumhurbaşkanı Macron ile önemli bir toplantısı olduğu için iftar programına gece 23.15'te katılan Başbakan Philippe, önce konuşma yapmadan masada kendisine ayrılan yere oturdu. Ancak salondaki hayal kırıklığı üzerine tüm masaları tek tek ziyaret ederek, konuklarla fotoğraf çektiren Philippe, gece yarısından sonra kürsüye çıkarak doğaçlama konuşma yaptı: "Burada olmaktan dolayı onur duyuyorum. Ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunları aşmak için size güvendiğimi söylemek istiyorum. Birlikte aşmamız gereken önemli zorluklar var. Bunları hepimiz çok iyi biliyoruz, burada detaylandırmaya gerek yok. Herkes biliyor ki, ülkemizde hepimizin ortak yaşamının kalitesi için zor bir dönemden geçiyoruz. Bizi bekleyen büyük geleceği sağlama işini kimse tek başına yapamaz. Bu zorluklar ancak ortak çalışılırsa aşılır. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.” Elysee Sarayı tarafından hazırlanan "Fransız İslamı" adlı yeni reform çalışması hakkındaki detayları ise, gecenin başında söz alan İçişleri Bakanı Gerard Collomb verdi. Collomb da, "Radikal İslam ile mücadele etme görevi öncelikle size ait. Teolojik zeminde içe kapanma ve geri çekilme mesajını da siz verebilirsiniz. Ama eğer tümüyle cumhuriyetçi bir İslam'ın dinlenebilir ve etkili olmasını istiyorsak, daha da ileriye gitmeliyiz. Çünkü içine kapanma ve geri çekilmeyi savunan tezler internet üzerinde güçlü bir şekilde zaten aktarılıyor" dedi.

İmamların eğitimi ve camilerin finansmanı Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransız İslamı" diye sunduğu "siyasal İslam reformunda" en büyük hedef, Fransa'daki 6 milyona yakın Müslüman nüfus üzerindeki, dış ülkelerin etkisini azaltmak. Macron, bunu da CFCM'in yapısını değiştirerek, yurt dışından gelen imamlar yerine, Fransa'da imam yetiştirerek ve camilere yurt dışından yapılan yardımları keserek, iç kaynaklardan finanse edilmelerini sağlayarak yapmayı planlıyor. Konuşmasında reformun bu hedefine değinen Collomb, devletin daha fazla imamın Fransa topraklarında eğitilmesi için harekete geçtiğini belirterek, "CFCM, imamlar için güçlü bir formasyon hazırlayarak bu dinamiği yakalamalıdır. İmamlar ve din adamları bu eğitimi almak için cesaretlendirilmelidir. CFCM olarak bir dönem hazırladığınız imamlarla ilgili tüzük çalışmasında siz de bunu böyle öngörüyordunuz. Bugün askıya alınan buna benzer çalışmalara yeniden dinamizm kazandırmalıyız" dedi. Collomb, bunun için büyük bir istişare çalışması başlatacaklarını da sözlerine ekledi.