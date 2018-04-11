HABER

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Florida'da 14 yaşındaki çocukla para karşılığı ilişkiye giren 28 yaşındaki kadın, otel odasına yapılan baskında başka bir adamla yakalandı.

Florida'da 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi. Polis, olay ortaya çıktıktan sonra çocukla birlikte olduğu otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı. Florida'da meydana gelen olayda hidroterapist olan Sarah Louise McGill, internet üzerinden para karşılığı ilişkiye girmek için hayat kadını arayan çocukla mesajlaşmaya başladı.

POLİS ODAYA BASKIN YAPTI

Çocuk, Sarah ile mesajlaştıktan sonra kadının ilişkiye girmek için ayarladığı otele gittiğinde kadın kendisini otel kapısında karşılayıp odasına çıkardı. Çocuk ilişkiden sonra Sarah'a 480 dolar ödedi. Olayın ortaya çıkmasından sonra polis Sarah'ın kaldığı odaya baskın yaptı ve Sarah'ı başka bir adamla yakaladı.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Odada kullanılmış ve kullanılmamış kondom bulundu. İskoçya vatandaşı olan Sarah'ın pasaportuna da el konuldu.

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadıErdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Florida Kondom cinsel haber dolar

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.