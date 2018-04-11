İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Florida'da 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi. Polis, olay ortaya çıktıktan sonra çocukla birlikte olduğu otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı. Florida'da meydana gelen olayda hidroterapist olan Sarah Louise McGill, internet üzerinden para karşılığı ilişkiye girmek için hayat kadını arayan çocukla mesajlaşmaya başladı.
POLİS ODAYA BASKIN YAPTI
Çocuk, Sarah ile mesajlaştıktan sonra kadının ilişkiye girmek için ayarladığı otele gittiğinde kadın kendisini otel kapısında karşılayıp odasına çıkardı. Çocuk ilişkiden sonra Sarah'a 480 dolar ödedi. Olayın ortaya çıkmasından sonra polis Sarah'ın kaldığı odaya baskın yaptı ve Sarah'ı başka bir adamla yakaladı.
PASAPORTUNA EL KONULDU
Odada kullanılmış ve kullanılmamış kondom bulundu. İskoçya vatandaşı olan Sarah'ın pasaportuna da el konuldu.
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