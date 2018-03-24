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İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

Amerika'nın Arizona eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı. 27 yaşındaki evli kadının cinsel ilişkiye girdiğini Whatsapp konuşmaları ele verdi.

Amerika'da 27 yaşındaki evli kadın öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını gördü. Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi

ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

ÖĞRETMENİN TUTUKLANMASI TÜM VELİLERE MESAJ YOLU İLE İLETİLDİ

Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonlarında bulunan ve oğullarının, telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktı. İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.

Mahkemeye çıkarılan öğretmenin tutuklandığını haberini okul yönetimi tüm öğrencilerin velilerine mesaj yolu ile iletti.

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Amerika ilişki Arizona öğretmen

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Öğretmen de taşmış hani
napalım abd de öğrencisiyle bilmem ne yapmış bizim çocuklarda burda öylemi yapsın nasıl bir habercilik yani bazen verem ediyorsunuz ama bizi sınamayın bizde sizi ... veren ederiz
Hocam çok güzelsin ama 13 de çok küçük ayıp etmişsin
bir de bizim ülkemize bak, tencere bizde kapak onlarda kalmış.
nasil bir programmış bizde cocuklarimizi takip edelim.
ÖGRETMENDE TAS GIBI AMA
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