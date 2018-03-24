İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı

Amerika'da 27 yaşındaki evli kadın öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.
Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını gördü. Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi
ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.
ÖĞRETMENİN TUTUKLANMASI TÜM VELİLERE MESAJ YOLU İLE İLETİLDİ
Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonlarında bulunan ve oğullarının, telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktı. İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.
Mahkemeye çıkarılan öğretmenin tutuklandığını haberini okul yönetimi tüm öğrencilerin velilerine mesaj yolu ile iletti.
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