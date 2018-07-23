İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

Ukrayna siber polisi Avustralya ve Rusya menşeili porno sitelerinde saptadığı videolardan sapık babanın peşine düştü. Sabaha karşı baskın düzenleyen polis adaı gözaltına aldı.
İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun üzerinde saatler geçmeden olaya ilişkin iğrenç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Babanın kızına yönelik istismarının bir süredir devam ettiği ve kızın henüz 8 aylık olduğu belirtildi. Öte yandan iğrenç görüntülerin bebeğin yatağında oyuncaklarının arasında kaydedildiğini söyleyen polis kayıtların anne evin dışındayken ya da işteyken kaydedildiğini açıkladı.
CEP TELEFONUNA EL KONDU
Olayın ardından cep telefonuna el konan sapık babanın olaya ilişkin kayıtları yine bu telefondan çıktı. Çocuğuna tecavüz ettiği sırada çekilmiş onlarca video ve fotoğrafı bulunan adamın en az 15 yılla yargılanacağı belirtildi.
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