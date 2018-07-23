HABER

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Rezaletin böylesi görülmedi! Ukrayna'da bir babanın bir süredir 8 aylık kızına tecavüz edip bu iğrenç görüntüleri kaydederek porno sitelerine sattığı ortaya çıktı.

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

Ukrayna siber polisi Avustralya ve Rusya menşeili porno sitelerinde saptadığı videolardan sapık babanın peşine düştü. Sabaha karşı baskın düzenleyen polis adaı gözaltına aldı.

İĞRENÇ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun üzerinde saatler geçmeden olaya ilişkin iğrenç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Babanın kızına yönelik istismarının bir süredir devam ettiği ve kızın henüz 8 aylık olduğu belirtildi. Öte yandan iğrenç görüntülerin bebeğin yatağında oyuncaklarının arasında kaydedildiğini söyleyen polis kayıtların anne evin dışındayken ya da işteyken kaydedildiğini açıkladı.

PAY-JS157342337

CEP TELEFONUNA EL KONDU

Olayın ardından cep telefonuna el konan sapık babanın olaya ilişkin kayıtları yine bu telefondan çıktı. Çocuğuna tecavüz ettiği sırada çekilmiş onlarca video ve fotoğrafı bulunan adamın en az 15 yılla yargılanacağı belirtildi.


PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Almanya Özil ve ırkçılık tartışmasına kilitlendiAlmanya Özil ve ırkçılık tartışmasına kilitlendi
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna bebek kız çocuğu tecavüz istismar porno sitesi satış

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Masrafını karşılayamadığı için 1200 koyunu vurmayı planlıyor! Aralarında o da var!

Masrafını karşılayamadığı için 1200 koyunu vurmayı planlıyor! Aralarında o da var!

Gizemli lahitteki kırmızı suyu içmek için kampanya başlattılar

Gizemli lahitteki kırmızı suyu içmek için kampanya başlattılar

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti

Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti

Komünizm sembolü komünizmi anayasadan çıkardı

Komünizm sembolü komünizmi anayasadan çıkardı

Savunma bakanlığı açıkladı; Askeri personel eksiğimiz var

Savunma bakanlığı açıkladı; Askeri personel eksiğimiz var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.