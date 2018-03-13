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İHA görüntüledi, işte PKK'lı teröristler sivillerin Afrin'den çıkmasını böyle engelliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 03:05 | Son Güncelleme

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen siviller, teröristler tarafından engelleniyor.

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. 'Canlı kalkan' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor.

İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin'den gitmelerine izin vermediği görülüyor.
Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi
Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, "Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.
Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Afrin sivil PKK/PYD teröristler

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