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IKBY Havaalanlarının Açılmasına Güneydoğu’daki İşadamları da Sevindi

13.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

Irak Kürt yönetiminin geçen yıl yaptığı referandumdan bu yana kapalı bulunan bölgedeki iki havaalanının açılması herkesi sevindirdi. Bağdat yönetiminin kararı en çok bölgeyle iş yapan Güneydoğu’daki iş çevrelerini memnun etti

IKBY Havaalanlarının Açılmasına Güneydoğu’daki İşadamları da Sevindi

Irak merkezi hükümetinin Kürt bölgesindeki havaalanlarını uluslararası uçuşlara kapatma kararı yaklaşık yedi ay sonra kaldırıldı. Karara Kürt tarafından ilk tepki, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’den geldi. Basın toplantısı düzenleyen Barzani, “Doğru ve önemli bir karardır. Olumlu karşılıyoruz. Bu mantıkla yaklaşırsak bütün sorunları çözebiliriz” dedi.

Karar, Kürt yönetimi kadar Türkiye’nin Güneydoğu’sundaki işadamlarını da sevindirdi. Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren, Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği Başkanı (DOGÜNSİFED) Aziz Özkılıç, kararın ekonomi ve turizmi canlandıracağını söyledi. Özkılıç, “İşadamlarının rahat seyahat edebilmesi, hızlı bir şekilde oraya ulaşım sağlayabilmeleri; ekonomi ve iş dünyası açısından önemli bir karar, olumlu karşılıyoruz. Bu karar ticaretin artmasına yol açar, ticarete olumlu yönde yansımaları olacaktır. Turizme olumlu yansıyacaktır. Burada fuarlar düzenliyoruz, fuarlara olumlu yansıyacaktır havalananlarının açılması, ekonomi ve ticaret açısından turizm açısından olumludur” dedi.

Irak ile ticaret yapan işletmelerin kurduğu Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, kararı Amerika’nın Sesi’nden öğrendi. Kararı sevinçle karşıladığını söyleyen Kılıç, “IKBY yönetiminin dışarıya açılan kapılarıydı Erbil ve Süleymaniye havalimanları. Bu baştan beri yanlış bir uygulamaydı. Bunun açılması çok olumlu olmuştur. Bu tabi ki ticareti olumsuz etkiliyordu. Türkiye ve diğer bölgelerden o bölgelerde gitmek isteyen işadamları gidemiyordu. Bu açıldıktan sonra daha fazla iş insanı hem Türkiye, hem diğer ülkelerden Erbil ve Süleymaniye’ye gidebilecek. Herkes karayoluyla seyahat edemiyor, bu çok olumlu bir gelişme. Ticarete etkisi olacaktır mutlaka. İş dünyası gidemediği yerlere malını göndermek istemez. Herkes ürün satacağı yere gitmek ister. Irak çok önemli bir ticaret partnerimiz. 2013 yılında 12 milyar Dolar ihracat vardı. Zaman içinde iç sıkıntılar, petrol fiyatlarının düşmesi, merkezi hükümet ve hükümetimiz arasında soğukluklardan dolayı düşüşler meydana gelmişti. Yeni dönemde hem iç sıkıntılarını atlatmış bir Irak ve imara, yapılanmaya önem verecek bir Irak’tan Türkiye işadamları daha fazla pay alırlar. Biz de yakında bölgeye gidip Musul’la ilgili bir etkinlik yapacağız ve havayoluyla gitmek istiyorduk. Havayolu kapalıydı, Bağdat üzerinden Erbil’e gittiğiniz zaman da çok zaman kaybına neden oluyordu. Erbil havaalanının açılması olumlu olmuştur” diye konuştu.

Erbil ve Süleymaniye uluslararası havalimanları, Kürt yönetiminin bağımsızlık sürecinde, Bağdat yönetimi tarafından kapatılmıştı.

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