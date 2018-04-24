IKBY Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Bağımsız Seçim Kurulu İdari İşler Genel Müdürü Farıs Muhammed, Erbil’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
'OLAYIN SEÇİMLE İLGİSİ YOK'
Muhammed, bugün öğlen saatlerinde 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Family Mall önünde öldürüldü. Barzanilerin yayın organı Rûdaw’a konuşan Erbil Polis Sorumlusu Abdulhalık Talat, “Olayın komisyon ve seçimle bir ilgisi yok” dedi. Talat, olayla ilgili olarak daha önce de birkaç kişinin tutuklandığını ifade etti.
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