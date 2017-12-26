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IKBY'de son dakika istifa şoku!

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 11:47 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Irak Kürt Yönetimi Parlamento Başkanı Yusuf Muhammed bugün istifa ettiğini açıkladı.

IKBY'de son dakika istifa şoku!

Irak Kürt Yönetimi Parlamento Başkanı Yusuf Muhammed bugün istifa ettiğini açıkladı.

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ırak istifa IKBY Yusuf Muhammed

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