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Ikea’nın kurucusu hayatını kaybetti

28.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Dünyaca ünlü İsveçli mobilya üreticisi Ikea’nın kurucusu 91 yaşındaki Ingvar Kamprad yaşamını yitirdi.

İsveçli mobilya üreticisi Ikea'nın kurucusu Ingvar Kamprad hayatını kaybetti. Ikea'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Kamprad'ın 91 yaşında İsveç'in güneyindeki Smaland'daki evinde huzur içinde öldüğü belirtildi. Açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Ikea çalışanlarının ve ailesinin Kamprad'ı çok özleyeceği ve sevgiyle hatırlayacağı ifade edildi. Kamprad, dünyanın en zengin insanları arasında sayılıyordu.

1926 yılında doğan Kamprad, 17 yaşındayken Ikea'yı kurdu. Adı ve soyadı ile Agunnary yakınlarındaki yaşadığı çiftlik Elmtaryd'in ilk harflerinden oluşan Ikea'nın 1943'te kurulduğu ilk yıllarda, tükenmez kalem, resim çerçevesi gibi ürünleri çok ucuza satılıyor ve dağıtım bisikletle yapılıyordu. 1947 yılında Ikea'nın ürün yelpazesine mobilya da girdi. 1951 yılında ilk Ikea kataloğu yayımlandı.

Bundan kısa bir süre sonra ise Kamprad, sadece mobilya üretimi ve satışına başladı. 1956 yılında ilk kez "Lövet” adlı masa satın alındıktan sonra kurulmak üzere parçalar halinde satışa sunuldu. Ikea sonraki yıllarda İskandinav ülkelerinin yanı sıra dünyanın bir çok bölgesine yayıldı. Günümüzdeki Billy raf sistemi, Poäng tipi koltuk gibi Ikea ürünleri günümüzdeki 40'dan fazla ülkede satılıyor.

Kamprad, vergiden tasarruf sağlamak için 1982 yılında firmasını Hollanda merkezli bir vakfa dönüştürdü. Ikea'nın 2015/2016 yıllarında dünya çapındaki cirosu 34 milyar 200 milyon euro olarak kaydedildi. Dünya çapındaki kârının ise 3,5 milyardan 4,2 milyar euroya yükseldiği belirtiliyor. Ikea bünyesinde yaklaşık 163 bin 600 kişi çalışıyor.

dpa/AFP, JD/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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