HABER

IKEA'nın kurucusu Kamprad öldü

28.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 36 dakika önce

İsveçli mobilya markası IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti. 2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerle kurduğu ilişkiler tartışma yaratan Kamprad bu bağlantılarla ilgili "Hayatımın en büyük yanlışıydı" demişti.

Reuters

İsveçli mobilya markası IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kamprad ticari yaşamını henüz beş yaşındayken kibrit satarak başladı. Daha sonra balık, kalem, Noel süsleri gibi ürünler satmaya başladı.

17 yaşında IKEA'yı kurdu. Şirketin ürettiği evde birleştirilen mobilyalar, yıllar içinde IKEA'yı uluslararası bir markaya dönüştürdü.

BBC Ekonomi Muhabiri Joe Lynam, IKEA'nın dünyada mobilya üretim ve tasarım anlayışını radikal bir şekilde değiştirdiğini belirtiyor.

IKEA ürünleri özellikle sade tasarımları ve pahalı olmamalarıyla tanınıyor.

Merkezi Amhult kentinde yer alan IKEA'nın üç yüzden fazla mağazası bulunuyor.

Şirket yılda yaklaşık 40 milyon dolar kar elde ediyor.

Kamprad'ın 2. Dünya Savaşı döneminde İsveç'teki Nazi partisiyle bağları tartışma yaratmıştı.

Kamprad, gençliğinde İsveç Nazi Örgütü'yle olan bağını kabul etmiş, ve bu bağı 'gençliğinde yapmış olduğu bir ahmaklık' ve 'hayatının en büyük yanlışı' olarak tanımlamıştı.

2011 yılında İsviçre'de yayımlanan bir kitapta, Kamprad'ın Nazi partisiyle olan bağının yalnızca sempatizanlıkla sınırlı olmadığın, iş adamınınNazi örgütüne üye kazandırmak gibi aktif görevler üstlendiği öne sürülmüştü.

Ikea'nın kurucusunun Nazi geçmişi tartışılıyorIKEA'nın dağıtım şoförleri aylarca araçlarında yatıyorKüresel servetin ne kadarı off-shore hesaplarda gizli?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Bursa’da iki servis aracı çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bursa’da iki servis aracı çarpıştı: çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Anna Semenovich açıkladı: "Tek rakibim göğüslerim"

Anna Semenovich açıkladı: "Tek rakibim göğüslerim"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

CIA'in sitesinde dikkat çeken PKK detayı

CIA'in sitesinde dikkat çeken PKK detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.