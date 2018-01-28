Ikea’nın Kurucusu Öldü

İsveçli mobilya zinciri Ikea'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama Ikea'dan yapıldı.
Kampard'ın Smaland'daki evinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Kampard'ın 20. yüzyılın en önemli girişimcilerden biri olduğu vurgulandı.
Kampard, 1926 yılında Smaland'da dünyaya gelmiş, 17 yaşında Ikea'yı kurmuştu.
Hayatının ilerleyen yıllarında Kampard'ın faşist gruplarla ilişkisi sorgulanmış, iddiaları kabul eden Kampard bunun hata olarak nitelemişti.
Ikea'dan yapılan açıklamada, Kampard'ın evinde huzur içinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kampard 2013'te 87 yaşındayken şirketin yönetim kurulundan ayrılmıştı.
Ikea'nın bugün dünya genelinde 389 mağazası bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları ise 43 milyar doları buldu.
İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı
İstanbul Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı
Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme
PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum