Ikea’nın Kurucusu Öldü

İsveçli mobilya zinciri Ikea'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama Ikea'dan yapıldı.

Kampard'ın Smaland'daki evinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kampard'ın 20. yüzyılın en önemli girişimcilerden biri olduğu vurgulandı.

Kampard, 1926 yılında Smaland'da dünyaya gelmiş, 17 yaşında Ikea'yı kurmuştu.

Hayatının ilerleyen yıllarında Kampard'ın faşist gruplarla ilişkisi sorgulanmış, iddiaları kabul eden Kampard bunun hata olarak nitelemişti.

Ikea'dan yapılan açıklamada, Kampard'ın evinde huzur içinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kampard 2013'te 87 yaşındayken şirketin yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Ikea'nın bugün dünya genelinde 389 mağazası bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları ise 43 milyar doları buldu.