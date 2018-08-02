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İki Bakana Yaptırım Kararı Türk Lirası’na Yansıdı

02.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetti. Günün ilk yarısında doların değeri 5,09 lirayı buldu

İki Bakana Yaptırım Kararı Türk Lirası’na Yansıdı

ABD yönetiminin rahip Andrew Craig Brunson'ın tutuklanıp hapse atılmasında doğrudan rolleri olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetti. Perşembe günü dolar 5 liranın üzerine çıktı. Türkiye'nin borç risk profiliyle borsalardaki yüksek hacimli satış işlemleri, ABD ile NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye arasındaki gerilime ilişkin yatırımcının endişesinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Danske Bankası ekonomistlerinden Jacob Christensen, "ABD ile krizin tırmanmaya devam etmesi ekonomiye duyulan güveni daha da olumsuz etkileyebilir ve sermaye kaçışını da hızlandırabilir" değerlendirmesinde bulundu. Christensen, "Türkiye için en önemli risklerden biri bu. Ancak ekonomideki yapısal zaaflar da bu jeopolitik kaygıları daha da artırıyor" diyor.

Yaptırım kararı sonrasında Perşembe günü (2 Ağustos) Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetti; gün içerisinde 5,0934 liraya çıkan dolar ilerleyen saatlerde 5,0400'e geriledi. Türk Lirası bu yıl içerisinde, yükselen enflasyon ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşürme çağrısı sebebiyle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler yüzünden yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Ankara, ABD'den gelen yaptırım kararını düşmanca bir davranış olarak nitelemiş ve karşılık vereceğini duyurmuştu. Reuters haber ajansına konuşan yatırım bankası Nomura’nın kıdemli ekonomisti İnan Demir "Türkiye'nin vereceği karşılık ölçülü olursa, ölçülü bir rahatlama için imkan da olabilir. Tansiyonun düşürülmesine yönelik gözle görülür adımlar atılmadıkça, Türk Lirası orta ve uzun vadede zayıflamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde, ABD-Türkiye ilişkileri 21 ay tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine alınan rahip Andrew Craig Brunson yüzünden gerilmişti. Ev haspine alınan ve seyahat yasağı konulan Brunson'ın tutuksuz yargılanma talebi Salı günü mahkeme tarafından reddedilmişti.

İki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler Suriye krizi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemini satın alması ve ABD'de İran’a yönelik ambargoyu delme davasında tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla sebebiyle de gerilmiş durumda.

20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de yaşayan rahip Brunson, PKK terör örgütüyle, Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen yapılanmasına destek vermekle suçlanıyor. Aynı zamanda casuslukla da suçlanan Brunson ise iddiaları reddediyor.

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