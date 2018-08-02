İki Bakana Yaptırım Kararı Türk Lirası’na Yansıdı

ABD yönetiminin rahip Andrew Craig Brunson'ın tutuklanıp hapse atılmasında doğrudan rolleri olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetti. Perşembe günü dolar 5 liranın üzerine çıktı. Türkiye'nin borç risk profiliyle borsalardaki yüksek hacimli satış işlemleri, ABD ile NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye arasındaki gerilime ilişkin yatırımcının endişesinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Danske Bankası ekonomistlerinden Jacob Christensen, "ABD ile krizin tırmanmaya devam etmesi ekonomiye duyulan güveni daha da olumsuz etkileyebilir ve sermaye kaçışını da hızlandırabilir" değerlendirmesinde bulundu. Christensen, "Türkiye için en önemli risklerden biri bu. Ancak ekonomideki yapısal zaaflar da bu jeopolitik kaygıları daha da artırıyor" diyor.

Yaptırım kararı sonrasında Perşembe günü (2 Ağustos) Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetti; gün içerisinde 5,0934 liraya çıkan dolar ilerleyen saatlerde 5,0400'e geriledi. Türk Lirası bu yıl içerisinde, yükselen enflasyon ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşürme çağrısı sebebiyle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler yüzünden yüzde 20 oranında değer kaybetti.