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Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İngiltere'nin Amesbury kasabasında Noviçok adlı madde kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen zehirleme vakasıyla bağlantılı olduğuna dair iddiaların absürd olduğunu belirtti.

Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!

Sputnik'in haberine göre Amesbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği vakada kullanılan Noviçok maddesine maruz kalan Charlie Rowley ve Dawn Sturgess hastaneye kaldırılmıştı. Sturgess, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Peskov, bugünkü basın toplantısında Amesbury'deki vakayla ilişkin sorulara yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü, "Birilerinin bu ikinci olay hakkında Rusya'dan söz ettiğinden ve Rusya'nın bu olayla ilişkilendirildiğinden haberdar değiliz. Ancak böyle bir yaklaşımın her halükarda absürd olacağını düşünüyoruz" dedi.

ZEHİRLENEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Amesbury'de isimlerinin Charlie Rowley ve Dawn Sturgess olduğu düşünülen bir çiftin Noviçok ile zehirlendiği belirtilmişti. İngiliz polisi, dün akşam Sturgess'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Londra, İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'daysa serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve bu ülkenin vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın mart ayında Salisbury kentinde Noviçok olarak da isimlendirilen A234 sinir gazı ile zehirlendiği iddia etmişti.

İngiliz hükümeti Skripallerin zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova bu suçlamaları kesin bir biçimde reddediyor.

Diğer taraftan Rus yetkililer, Skripallerin zehirlenmesi ardından da İngiltere'ye defalarca Rusya'nın soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulunmuştu fakat Londra bunu kabul etmemişti.

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