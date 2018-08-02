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İki Fransız Rap Sanatçısı Orly Havaalanı’nı Savaş Alanına Çevirdi

02.08.2018 20:37 | Son Güncelleme

Booba, Kaaris ve korumaları havaalanındaki bir mağazada parfüm şişelerini birbirlerine fırlatıp kıyasıya kavga ettiler. Booba sayesinde ünlenen ve kardeş kadar yakın olan iki sanatçı aralarının bozulmasından bu yana sosyal medyada atışıyordu

İki Fransız Rap Sanatçısı Orly Havaalanı’nı Savaş Alanına Çevirdi

Fransa, eşi benzeri görülmeyen bir şiddet olayına sahne oldu. Uzun yıllar birbirine karşı düşman tutumu ve sosyal medya üzerinden başlattıkları polemiklerle bilinen Fransa’nın iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, Orly Havaalanı’nda beraberlerindeki 12 korumayla tam bir çete savaşına girişti.

Her ikisi de Barselona’ya gitmekte olan Booba ve Kaaris ve korumaları havaalanındaki bir mağazada parfüm şişelerini birbirlerine fırlatıp kıyasıya kavga etti, yüzlerce yolcunun gözleri önünde birbirlerine hakaretler savurdu.

Kavgaya, terör saldırısı ihtimaline karşı kale gibi korunan Paris Orly Havaalanı’nda, hiçbir polis müdahalesi olmaması ve çatışmanın 20 dakikaya yakın sürmesi yeni bir güvenlik tartışması başlattı.

Yolcular tarafından çekilen video görüntülerinde gözler önüne serilen şiddete rağmen polisin müdahalede gecikmesi yolcuların ve medyanın sert eleştirilerine yol açtı.

Havaalanı güvenliğinin çağrısı üzerine 20 dakika sonra olay yerine gelen polis destek gücü, 2 rap sanatçısını ve 12 korumayı gözaltına aldı.

Uçuşlar gecikti, maddi hasar ağır

Olayın yaşandığı birinci salon, çatışan şahısların yakalanması için bir süreliğine kapatılınca bazı uçuşlar gecikti. Paris Havaalanı İşletmesi, her iki rap şarkıcısı aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Creteil savcılığı da, “toplu şiddet” iddiasıyla soruşturma açtı. Havaalanı İşletmesi, çatışma nedeniyle ortaya çıkan ağır maddi hasar ve gecikme tazminatlarının rapçiler tarafından ödenmesini istiyor.

Gözaltında olan ve kendilerini avukatları aracılığıyla savunan her iki rap sanatçısı, suçu karşı tarafa atarak, kendilerine tuzak kurulduğunu dile getirdi.

Uzun yıllara dayanan nefret

Booba ve Kaaris arasındaki nefret, rap dünyasında uzun zamandır biliniyor. Booba sayesinde ünlenen ve kardeş kadar yakın olan iki rapçi, aralarının bozulmasının ardından, uzun süredir sert bir rekabet yaşıyor. İki rapçi’nin sosyal medya üzerindeki kavgası da hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

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