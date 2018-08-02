İki Fransız Rap Sanatçısı Orly Havaalanı’nı Savaş Alanına Çevirdi

Fransa, eşi benzeri görülmeyen bir şiddet olayına sahne oldu. Uzun yıllar birbirine karşı düşman tutumu ve sosyal medya üzerinden başlattıkları polemiklerle bilinen Fransa’nın iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, Orly Havaalanı’nda beraberlerindeki 12 korumayla tam bir çete savaşına girişti.

Her ikisi de Barselona’ya gitmekte olan Booba ve Kaaris ve korumaları havaalanındaki bir mağazada parfüm şişelerini birbirlerine fırlatıp kıyasıya kavga etti, yüzlerce yolcunun gözleri önünde birbirlerine hakaretler savurdu.

Kavgaya, terör saldırısı ihtimaline karşı kale gibi korunan Paris Orly Havaalanı’nda, hiçbir polis müdahalesi olmaması ve çatışmanın 20 dakikaya yakın sürmesi yeni bir güvenlik tartışması başlattı.

Yolcular tarafından çekilen video görüntülerinde gözler önüne serilen şiddete rağmen polisin müdahalede gecikmesi yolcuların ve medyanın sert eleştirilerine yol açtı.

Havaalanı güvenliğinin çağrısı üzerine 20 dakika sonra olay yerine gelen polis destek gücü, 2 rap sanatçısını ve 12 korumayı gözaltına aldı.