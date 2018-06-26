İki haftada içinde 10 ceset İngiltere'nin Sussex bölgesinde aynı yerde bulundu

Son ölümler dün gece polise gelen bir ihbar telefonuyla saptandı. Sussex'te bulunan Eastbourne falezlerinden bir adamın düştüğü bilgisi polise iletildi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından polis olay yerine intikal etti.
Polis 40 yaşlarında olduğu açıklanan ilk erkek cesedine ulaştıktan sonra aynı yerde iki ceset daha buldu ancak bu ölümler şüpheli olarak değerlendirilmedi.
ART ARDA ÖLÜMLER GELDİ
Bundan önceki ölümlerden dördü 13 Haziran'da gerçekleşmişti.
Üç ceset yine aynı falezlerin dibinde bulunmuştu. Polis kayıp olan dördüncü kişi işin arama çalışmalarına başlamıştı.
Polis 58 yaşındaki Londra'lı adamın cesedine ulaştığında, korkunç gerçekle de yüzleşmişti.
Arama operasyonları sırasında polis oldukça bozulmuş halde bir kadın cesedi buldu. Polis yine bulunan cesetlerin birbirine bağlantılı olmadığını ve şüpheli olmadığını açıkladı.
ANNEYLE ENGELLİ OĞLUNUN CESETLERİ BULUNDU
Olaydan üç gün sonra ise bir kadın ve beş yaşındaki engelli oğluna ait cesetler aynı falezlerin altında bulundu.
Sussex polisi olayların ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı ancak ölümlerin şüpheli olmadığını da ekledi.
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