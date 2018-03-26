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İki Hukukçu Trump'ın Ekibine Katılmaktan Vazgeçti

26.03.2018 00:08 | Son Güncelleme

Daha önce Rusya soruşturmasıyla ilgili Başkan Donald Trump’ın hukuk ekibine dahil olacakları açıklanan iki hukukçu son anda ekibe katılmaktan vazgeçti

İki Hukukçu Trump'ın Ekibine Katılmaktan Vazgeçti

Daha önce Rusya soruşturmasıyla ilgili Başkan Donald Trump’ın hukuk ekibine dahil olacakları açıklanan iki hukukçu son anda ekibe katılmaktan vazgeçti.

Eski bir federal savcı olan Joseph DiGenova’yla eşi Victoria Toensing geçen hafta Amerika Başkanı’na yardımcı olmayı kabul etmişti.

Ancak Trump’ın hukukçu ekibiyle çok mutlu olduğu yönünde tweet mesajı paylaşmasından birkaç saat sonra Trump’ın kişisel avukatı Jay Sekulow, DiGenova ve Toensing’in 2016seçim kampanyasında Rusya’yla işbirliği yapıldığı yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturmada Trump’ı savunan avukatlar arasında olmayacaklarını kaydetti.

Sekulow, yazılı açıklamasında, “Başkan, DiGenova ve Victoria Toensing’in Başkan’ın özel ekibine katılmasını engelleyen anlaşmazlıklardan hayal kırıklığına uğradı. Bununla birlikte bu anlaşmazlıklar onları Başkan’a diğer yasal konularda yardımcı olmaktan engellemeyecektir. Başkan onlarla çalışmayı dört gözle beklemektedir” dedi.

Söz konusu anlaşmazlıkların ne olduğuna dair net bir bilgi yok.

Son gelişme, Trump’ın Rusya soruşturmasındaki önemli avukatı Johb Dowd’un istifası, diğer bir önemli avukat Theodore Olson’un da Trump’ın ekibine katılmasını reddetmesinin ardından yaşandı.

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