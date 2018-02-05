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İki Kez Tahliye Edilen IŞİD Emirine Ceza Talebi

05.02.2018 18:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iki yıl önce IŞİD hücre evlerine düzenlenen ve 7 IŞİD militanının öldürüldüğü operasyonla ilgili davada sona gelindi. Beş sanığın beraatını isteyen savcılık, aralarında IŞİD’in Diyarbakır Bölge Emiri olduğu iddia edilen N.T.'nin de bulunduğu 13 sanığın ise 8 ile 27 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep etti. N.T. daha önce iki kez tahliye edilmişti

İki Kez Tahliye Edilen IŞİD Emirine Ceza Talebi

Kayapınar İlçesi’nde 26 Ekim 2016 günü IŞİD hücre evine düzenlenen operasyonla ilgili haklarında dava açılan 18 kişinin yargılanmasında sona gelindi. Tamamı tutuksuz 18 sanıkla ilgili görüşünü mahkemeye bildiren savcı, beş sanığın“silahlı terör örgütüne üye olmak”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak” ve “resmi evrakta sahtecilik” suçlarından beraatlarını istedi. Sekiz sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, aynı sanıkların “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından beraatlarını istedi.

IŞİD’in Diyarbakır Emiri olduğu iddia edilen N.T. ile C.E.'nin ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek” suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep eden savcı, iki sanığın "patlayıcı madde bulundurmak” suçundan ise beraatına karar verilmesi istendi. Savcı ayrıca sanıklardan M.İ.'nin 22.5, İ.Ç.'nin 8 ve M.D.'nin ise 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların, örgütün hücre evi olan adreste ele geçirilen materyaller üzerinde parmak izlerinin tespit edildiğini belirtilerek, bazılarından elde edilen dijital malzemelerde de örgütün propagandası niteliğindeki içeriklerin belirlendiği kaydedildi. Ceza istenen sanıkların kendi aralarında birçok telefon görüşmesi yaptığını vurgulayan savcı, 13 sanığın IŞİD’in hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediğine dikkat çekti. IŞİD'in bölge emiri olduğu iddia edilen N.T.'nin kardeşi O.T.'nin aracında “gizlilik” konulu örgütsel doküman ele geçirildiğini belirten savcı, bu doküman ile örgütün hücre evinde ele geçirilen eğitim notlarının içeriğinin aynı olduğunu kaydetti.

Savcının dava hakkındaki görüşünde, iki kez tutuklanıp tahliye edilen ve IŞİD’in Diyarbakır Emiri olduğu iddia edilen N.T. ile ilgili ayrıntılı değerlendirmeye yer verildi. Dijital eşyalarında örgüt propagandası niteliğinde içerikler tespit edilen sanığın diğer sanık M.D. ile birçok telefon görüşmesi yaptığını belirten savcı, sanıkların teknik takibe alındıkları sırada takibi atlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Mehmet Fatih Alıcı isimli kişinin sanık N.T.'yi Suriye'nin Telabyad şehrinde gördüğüne ilişkin ifadesine dikkat çeken savcı, sanığın örgüt mensuplarını taşıdığına dair beyanların bulunduğunu kaydetti. “Tipi” kod adlı gizli tanığın, N.T.'nin yapılan örgüt toplantılarına katıldığına dair ifade verdiğini belirten savcı, Sadık Çelik'in alınan ifadesinde IŞİD’e katıldıktan sonra yaralanarak geri dönen kardeşi Hasan Çelik'in sanık N.T. tarafından tedavi edildiğini söylediği vurgulandı.

26 Ekim 2015 günü düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada iki polis yaşamını yitirirken, yedi örgüt üyesi de öldürülmüştü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınarak tutuklanan 18 kişi hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “tehlikeli madde bulundurmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 15'er yıldan 37'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılanmalarına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan sanıklardan, tutuklu olan 16’sı farklı celselerde tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında, örgütün emiri olduğu ileri sürülen N.T. de vardı. Ancak savcı daha sonra tahliyeye itiraz edince sanık tekrar tutuklandı. Aralık ayında görülen celsede N.T. ikinci kez tahliye edildi.

Mahkeme heyetinin önümüzdeki celsede kararı açıklaması bekleniyor.

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