İki Kez Tahliye Edilen IŞİD Emirine Ceza Talebi

Kayapınar İlçesi’nde 26 Ekim 2016 günü IŞİD hücre evine düzenlenen operasyonla ilgili haklarında dava açılan 18 kişinin yargılanmasında sona gelindi. Tamamı tutuksuz 18 sanıkla ilgili görüşünü mahkemeye bildiren savcı, beş sanığın“silahlı terör örgütüne üye olmak”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak” ve “resmi evrakta sahtecilik” suçlarından beraatlarını istedi. Sekiz sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, aynı sanıkların “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından beraatlarını istedi.

IŞİD’in Diyarbakır Emiri olduğu iddia edilen N.T. ile C.E.'nin ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek” suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep eden savcı, iki sanığın "patlayıcı madde bulundurmak” suçundan ise beraatına karar verilmesi istendi. Savcı ayrıca sanıklardan M.İ.'nin 22.5, İ.Ç.'nin 8 ve M.D.'nin ise 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.