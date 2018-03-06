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İki Kore Yıllar Sonra İlk Kez Ortak Zirve Düzenleyecek

06.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Güney Koreli bir yetkili Seul’da gazetecilere verdiği brifingde, Kuzey Kore’nin ABD’yle görüşmelere sıcak baktığının sinyalini verdiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da gelecek ay Güney Kore Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi kabul ettiğini belirtti

İki Kore Yıllar Sonra İlk Kez Ortak Zirve Düzenleyecek

Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore’nin, ülkesine yönelik askeri tehditler ortadan kalktığı takdirde nükleer programını muhafaza etmeye gerek olmadığı mesajını verdiğini söyledi. Ayrıca Kuzey Kore’nin ABD’yle görüşmelere sıcak baktığının sinyalini verdiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da gelecek ay Güney Kore Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.

Güney Kore’nin üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong Seul’da gazetecilere verdiği brifingde, “Kuzey tarafı, Kore yarımadasının nükleer silahtan arındırılmasına olan bağlılığını açıkça belirtti ve rejimin güvenliğinin garantiye alınması ve Kuzey Kore’ye karşı askeri tehdidin ortadan kalkması halinde nükleer silah bulundurmak için hiçbir neden görmediğini söyledi” diye konuştu.

Chung bu açıklamaları, Güney Kore’den üst düzey bir heyetin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşme de dahil kuzeye düzenledikleri iki günlük ziyaretin ardından yaptı.

Chung, iki Kore’nin 10 yılı aşkın süreden sonra ilk kez Nisan ayı sonunda bir zirve düzenlemeyi kabul ettiğini kaydetti. Chung ayrıca, Pyongyang’ın nükleer silahtan arınma konusunu tartışmaya ve ABD’yle ilişkileri normalleştirmeye sıcak baktığını ifade etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de gün içindeki açıklamasında, iki Kore arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin Kuzey Kore’yle ABD arasında nükleer silahtan arındırma görüşmelerini teşvik edebileceği yönünde iyimser mesajlar verdi.

Moon, Güney Kore özel temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Chung ve Kuzey Kore lideri Kim arasında dün Pyongyang’da yapılan görüşmeyi “daha geniş boyutta bir diplomatik sürecin başlangıcı” olarak tanımladı.

Özel temsilci, Moon’la görüşmesinin ardından Amerikalı yetkililere bilgi vermek üzere Washington’a gelecek.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA da, ikili görüşme için olumlu ifadeler kullandı ve Kim Jong Un’un iki Kore arasındaki bağları “güçlü biçimde ilerletmeye yönelik kararlı iradesini” ortaya koyduğunu belirtti. KCNA, tarafların “Kore yarımadasındaki askeri gerilimleri yatıştırmayı” ele aldığını ve “tatmin edici bir anlaşmaya vardığını” kaydetti.

Seul’da bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “anlaşmanın” ABD’yle görüşmeleri değil, liderler zirvesini kastettiğini söyledi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da bu gelişmeler üzerinde Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Trump mesajında, “Kuzey Kore’yle görüşmelerde olası ilerlemeler kaydediliyor. Uzun yıllardır ilk kez ilgili taraflarca ciddi bir çaba ortaya konuyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Yanlış umut olabilir ama ABD iki türlü de sıkı çaba göstermeye hazır” diye yazdı.

İki Kore’nin anlaşması, geçen ay Pyeongchang’daki kış olimpiyatları sırasında atılan işbirliği adımlarını takip ediyor ve Kuzey Kore’yle ABD arasında da diyalog umutlarını güçlendiriyor. Kore yarımadasında geçen yıl Kuzey Kore’nin arka arkaya yaptığı füze denemeleri nedeniyle savaş korkuları artmış, Kim’le ABD Başkanı Trump arasında oldukça sert sözlü atışmalar yaşanmıştı.

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