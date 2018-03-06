İki Kore Yıllar Sonra İlk Kez Ortak Zirve Düzenleyecek

Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore’nin, ülkesine yönelik askeri tehditler ortadan kalktığı takdirde nükleer programını muhafaza etmeye gerek olmadığı mesajını verdiğini söyledi. Ayrıca Kuzey Kore’nin ABD’yle görüşmelere sıcak baktığının sinyalini verdiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da gelecek ay Güney Kore Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.

Güney Kore’nin üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong Seul’da gazetecilere verdiği brifingde, “Kuzey tarafı, Kore yarımadasının nükleer silahtan arındırılmasına olan bağlılığını açıkça belirtti ve rejimin güvenliğinin garantiye alınması ve Kuzey Kore’ye karşı askeri tehdidin ortadan kalkması halinde nükleer silah bulundurmak için hiçbir neden görmediğini söyledi” diye konuştu.

Chung bu açıklamaları, Güney Kore’den üst düzey bir heyetin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşme de dahil kuzeye düzenledikleri iki günlük ziyaretin ardından yaptı.

Chung, iki Kore’nin 10 yılı aşkın süreden sonra ilk kez Nisan ayı sonunda bir zirve düzenlemeyi kabul ettiğini kaydetti. Chung ayrıca, Pyongyang’ın nükleer silahtan arınma konusunu tartışmaya ve ABD’yle ilişkileri normalleştirmeye sıcak baktığını ifade etti.