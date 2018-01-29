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İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yunanistan'da bugün meydana gelen ilginç trafik kazasında iki milletvekilinin arabası çarpıştı.

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) Milletvekili Andreas Mihailidis'in arabası, Yeni Demokrasi (YD) Milletvekili Notis Mitarakis'in arabasıyla Yunanistan'ın Sakız Adasında bu sabah çarpıştı.

Yoldaki "Dur" işaretini ihlal eden SYRİZA Milletvekilinin arabası, YD milletvekilinin arabasına çarparak maddi hasara yol açtı.

Kaza gerçekleştiği sırada Atina'da bulunan YD Milletvekili Notis Mitarakis'in arabasını yardımcısı sürüyordu.

Kazanın ardından milletvekilleri birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

Sürücü arabadan inip SYRİZA'lı vekille karşılaşınca "Notis'i hedef almıştın değil mi?" diye sordu.

Bunun üzerine SYRİZA Milletvekili Mihailidis, "Arabanızın sağlam olup olmadığını ölçmek istemiştim. Meğerse politik argümanlarınız gibi hemen çökeriyor" diye cevap verdi.

Olayı öğrenen Notis Mitarakis "Açıkça belli oluyor ki günlük basit sorunlarda bile mesuliyet SYRİZA'nındır. Şimdi zararı ödemesi gerekecek" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
vekil Yunanistan Kaza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamlar ne güzel üsturuplu laf sokuyor, bizde olsa muhtemelen korumalar haksız olanın işini orada bitirmişti
Yunan halkı ne diyor ona bakmak lazım ne de olsa onların vergileriyle biniyorlar o arabalara
Bence çok normal birşey... O kadar küçük bir yerde çok çok normal :)
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