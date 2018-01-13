İki şehrin hikayesi: New York donarken Sydney yanıyordu

EPA New York ve Sydney geçen hafta iklimde aşırılığın iki ucundaydı

Tezat bundan daha çarpıcı olamazdı.

ABD'nin doğu kıyısındaki New York'da geçen hafta sonu soğuk rekorları kırılırken, Avustralya'da Sydney kenti neredeyse son 80 yılın en yüksek sıcaklarını yaşıyordu.

Sosyal medyadaki mesajlar da iki kentteki bu iki aşırı hava durumunu hissettirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Dairesi New York'daki hava sıcaklığının 6 Ocak günü -13 Santigrad derece ile -kayıtlara geçen- bütün zamanların en soğuk düzeyini bulduğunu bildirdi:

https://twitter.com/NWS/status/949823902557065216

John F. Kennedy Havaalanı da Amerikanın doğu yakasındaki diğer bir çok havalimanı gibi aşırı hava koşulları ve şiddetli rüzgarlardan etkilendi ve çok sayıda uçuşta rötar ve iptal yaşandı. Binlerce insan yerlerde yatmak zorunda kalırken, patlayan bir su borusu yüzünden durum daha da dayanılmaz hale geldi.

https://twitter.com/AishaKhan\_1/status/949979015212912642

Bazı yolcular bagajlarını almak için çok uzun süreler beklemek zorunda kaldıklarını yazdılar. Bir yolcu 1 saatlik uçuş olan Montreal'den gelişte için 8 saat uçakta kaldıklarını insanların acil çıkış kapılarını açmakla tehdit ettiklerini duyurdu. 6 bin uçuş iptal edilmişti. Tam bir kaos yaşandı.