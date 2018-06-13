İki ülke arasında kriz patladı... 'İptal edildi'

Görüşmenin İtalya cephesi tarafından iptal edildiği aktarıldı. Daha önce de İtalya Dışişleri Bakanlığı, kendilerine uluslararası hukuk eleştirisi getiren Fransa'nın büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı.

İtalya ve Fransa arasında göçmen politikası konusunda başlayan kriz giderek büyüyor. Fransa Ekonomi Bakanı ile İtalyan meslektaşı arasındaki görüşmenin iptal edildiği ifade edildi. Fransa,

İtalya'nın toplantıyı iptal etme kararını esefle karşıladığını duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan göçmen krizi yüzünden Fransa büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İtalya’nın 629 mülteciyi taşıyan Aquarius’ın ülkeye girişine izin vermemesi sebebi ile İtalya’yı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Yüzlerce göçmen, İtalya ve Malta kabul etmediği için günlerce Akdeniz'deki bir yardım gemisinde kalmıştı. Göçmenler dün iki ayrı gemiye aktarılarak İspanya'ya doğru hareket ederken, İtalya'da yeni göreve gelen hükümet 629 göçmeni taşıyan gemiyi kabul etmemesiyle ilgili krizde geri adım atmıyor.