İki ülke kritik zirve için uzlaştı!

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Kuzey ve Güney Kore'nin Eylül ayında Pyongyang'da zirve yapma konusunda anlaştıklarını belirtti. Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, zirveyi görüşmek üzere bugün Panmunjom sınır kasabasında üst düzey müzakerelerde bulundular.
PYONGYANG'DA ZİRVE YAPMAK İÇİN ANLAŞMIŞLARDI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Nisan ayında bir araya gelmiş ve sonbaharda bu kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yeni bir zirve yapma konusunda anlaşmışlardı.
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