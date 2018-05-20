İki Yaşındaki Göçmen Kız Çocuğu Polis Kurşunuyla Öldü

Mons polis yetkilisi Frederic Bariseau ilk açıklamada Mawda'nın kurşun yarasıyla ölmediğini açıklarken, savcılık da çocuğun aracın hızlı kullanılması nedeniyle kafasını çarparak ölmüş olabileceğini de içeren 3 farklı olasılık sıraladı. Ancak bu açıklamaların ardından yapılan otopside talihsiz bebeğin yanağına denk gelen kurşun yarası nedeniyle can verdiği ortaya çıktı.

Göçmenlerden öfkeli eylem

Küçük kızın öldüğü haberini alan Grande-Synthe kasabasında kalan diğer Kürt göçmenler Perşembe gecesi öfkeli protesto gösterileri düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 60 kadar Iraklı Kürt göçmen, kent yakınlarından geçen A-16 otoyolunu iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Gösteriye müdahale eden polis, 20 kadar kişiyi "trafik akışını durdurmaya çalışmaktan" göz altına aldı.

Mawda’nın ailesi Brüksel'i terkedecek

Belçika savcılığı Mawda'nın ölümü konusunda soruşturma başlattı. Ailesi ise kaçmaya çalışan diğer göçmenlerle tutukevinde bulunuyor. Küçük Mawda'nın bedeni 23 Mayıs'ta Louviere'deki 'Jolimont Kimsesizler Mezarlığı'nda' toprağa verilecek. Belçika otoriteleri, cenaze töreninin hemen ardından Mawda'nın ailesinden Belçika'yı terketmesini istemeye hazırlanıyor.

Sosyal medyadan öfke yağdı

Bu arada Belçika'da sosyal medya üzerinden hafta sonu boyunca Mawda'nın ölümüne tepki yağdı. Pek çok kişi Twitter üzerinden "İşte Avrupa'nın göçmenlere nasıl davrandığının" kanıtı derken, bir grup da "Belçika'yı göçmenlere yardım etmek için daha fazla sorumluluk almaya" davet etti. Twitter'da polisin tavrına da öfke yağdı. Eski Başbakan Guy Verhofstadt, Twitter hesabından, "Mawda'nın ölümü karşısında şoktayım. Polis, Avrupa'nın ortasında göçmen haklarına kurşun sıkıyor" dedi. Bazı kullanıcılar, "Polis nasıl olur da göçmenlere ateş açar" derken, bir grup sosyal medya kullanıcısı da, Belçika halkının ve insanlığın böylesine bir trajediye sessiz kalmalarını eleştiren mesajlar yayınladı.

