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İki Yıl İçinde İki Kez Aynı Felakete Uğrayan Şehir

28.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Başkent Washington yakınlarındaki Ellicott City kenti, Patapsco Nehri'nden taşınca iki yıl içinde ikinci kez “yüzer kent” haline dönüştü

İki Yıl İçinde İki Kez Aynı Felakete Uğrayan Şehir

Başkent Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde bulunan Ellicott City kenti aşırı yağmurlar sonrasında sele teslim oldu.

Kentin ana caddesi, sağanak yağış sonrasında adeta azgın bir nehri andırdı.

Kentin yakınlarındaki Patapsco Nehri'nden taşan çamurlu sular özellikle kentin en işlek yerinde etkili oldu.

Cadde üzerindeki araçlar, yoğun su akıntısı karşısında sürüklendi. Su seviyesi, caddedeki dükkanların camlarının yarısına kadar yükseldi.

Maryland Valisi Larry Hogan bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Kentte iki yıl önce de benzer bir sel meydana gelmiş ve iki kişi yaşamını yitirmişti.

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