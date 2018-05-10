İki yıl işkence edip öldürdüler

21 Mart'tan beri süren dava sonuna yaklaşırken korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcı iddianamesinde "Sophie Lionnet bu iki kişi tarafından işkence görmüştür. Fransız çift Sabrina Kouider ve Ouissem Medouni, evlerinde 'au pair' olarak çalışan Sophie Lionnet'ye önce cehennemi yaşatmış, sonra da Eylül 2017'de Wimbledon'da öldürmüşlerdir. Burada bir değil iki katil var" dedi.

Moda tasarımcısı Sabrina Kouider (35) ve bankacı eşi Ouissem Medouni (40) 2004 senesinden beri Londra'da yaşıyordu. 20 Eylül 2017 günü, komşuların şikayeti üzerine, çiftin Wimbledon'daki evine giren polis, bahçede yaptığı kazı çalışması sonucunda 21 yaşındaki fransız Sophie Lionnet'nin yanmış bedenine ulaşmıştı. Genç kız, uluslararası bir kültürel değişim programıyla fransız çiftin İngiltere'deki evine yerleşmiş, bir süre sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Lionnet'nin, 2016 senesinde annesine yazdığı bir mektupta "Neden sebepsiz yere beni suçluyorlar? Bilet param olsa hemen geri dönerdim" dediği de ortaya çıkan kanıtlar arasında. Maktulun annesi, endişelendiğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için kızına yardım eli uzatamadığını açıkladı.