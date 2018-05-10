HABER

İki yıl işkence edip öldürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

20 Eylül 2017 günü, komşuların şikayeti üzerine, çiftin Wimbledon'daki evine giren polis, bahçede yaptığı kazı çalışması sonucunda 21 yaşındaki Fransız Sophie Lionnet'nin yanmış bedenine ulaşmıştı. Genç kız, uluslararası bir kültürel değişim programıyla fransız çiftin İngiltere'deki evine yerleşmiş, bir süre sonra kendisinden haber alınamamıştı.

İki yıl işkence edip öldürdüler

21 Mart'tan beri süren dava sonuna yaklaşırken korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcı iddianamesinde "Sophie Lionnet bu iki kişi tarafından işkence görmüştür. Fransız çift Sabrina Kouider ve Ouissem Medouni, evlerinde 'au pair' olarak çalışan Sophie Lionnet'ye önce cehennemi yaşatmış, sonra da Eylül 2017'de Wimbledon'da öldürmüşlerdir. Burada bir değil iki katil var" dedi.

Moda tasarımcısı Sabrina Kouider (35) ve bankacı eşi Ouissem Medouni (40) 2004 senesinden beri Londra'da yaşıyordu. 20 Eylül 2017 günü, komşuların şikayeti üzerine, çiftin Wimbledon'daki evine giren polis, bahçede yaptığı kazı çalışması sonucunda 21 yaşındaki fransız Sophie Lionnet'nin yanmış bedenine ulaşmıştı. Genç kız, uluslararası bir kültürel değişim programıyla fransız çiftin İngiltere'deki evine yerleşmiş, bir süre sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Lionnet'nin, 2016 senesinde annesine yazdığı bir mektupta "Neden sebepsiz yere beni suçluyorlar? Bilet param olsa hemen geri dönerdim" dediği de ortaya çıkan kanıtlar arasında. Maktulun annesi, endişelendiğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için kızına yardım eli uzatamadığını açıkladı.

7c42be8764b3510678f25e9b31c94b4f

Komplo teorilerine aşırı ilgi duyan çiftin, genç kıza hayali suçlamalar yönelttiği, ve gerçekleştirdikleri "sorgulamaları" kamerayla kaydettikleri tespit edildi. Lionnet'ye aylarca işkence yapan Kouider ve Medouni çiftinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda video kaydına ulaşıldı. Adli tıp uzmanları ayrıca, Lionnet'nin göğüs kafesi, beş kaburgası ve çene kemiğinin çekilen son videodan önce kırıldığını açıkladı. Cinayetle suçlanan çiftin Lionnet'ye ücret ödemediği ve evden çıkışlarını kısıtladığı da verilen bilgiler arasında.

Sophie Lionnet'yi gömdüklerini itiraf eden çift, cinayet suçlamasını ısrarla reddediyor. Dün yapılan son duruşmada çiftin birbirlerini suçlaması gözlerden kaçmadı.

Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu! Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu!
Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
Yasak aşk skandalıYasak aşk skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere işkence cinayet Sophie Lionnet

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

İlginizi Çekebilir

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar

Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar

Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri

Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri

ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama

ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama

11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler

11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler

İsrail'den flaş 'Suriye' açıklaması

İsrail'den flaş 'Suriye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.