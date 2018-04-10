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İki Yıldır Trump Tower’daki Evini Satamayan Koleksiyoncu Yangında Öldü

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve aile fertlerinin yaşadığı Trump Tower’ın 50’inci katında geçen Cumartesi gecesi çıkan yangın New York’ta büyük panik yaratmıştı. Yangında yaşamını yitiren kişinin binanın 50’inci katında yaşayan 67 yaşındaki koleksiyoncu ve sanat komisyoncusu Todd Brassner olduğu açıklandı

İki Yıldır Trump Tower’daki Evini Satamayan Koleksiyoncu Yangında Öldü

ABD Başkanı Donald Trump ve aile fertlerinin yaşadığı Trump Tower’ın 50’inci katında geçen Cumartesi gecesi çıkan yangın New York’ta büyük panik yaratmıştı. Terör saldırısı da dahil olmak üzere pek çok ihtimali değerlendiren güvenlik güçleri, yangın sonrasında çok sayıda özel ekiple binanın bulunduğu beşinci caddede adeta olağanüstü hal ilan etmişti.

200’den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çok yönlü soruşturma halen devam ediyor. New York İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, yangının bir kaza sonucu çıkmış olabileceğine işaret ediyor.

Altı itfaiyecinin yaralandığı yangında bir kişi de yaşamını yitirmişti. Bu kişinin binanın 50’inci katında yaşayan 67 yaşındaki koleksiyoncu ve sanat komisyoncusu Todd Brassner olduğu açıklandı.

Brassner’ın yaklaşık değeri 2,5 milyon dolar olduğu belirtilen dairesini Başkan Trump’tan çok uzun yıllar önce aldığı ve son iki yıldır satmak istediği, ancak alıcı bulamadığı kaydedildi.

Başkan Trump’ın 2016 yılında başlattığı seçim kampanyasında binada uygulanan güvenlik önlemlerinden oldukça şikayetçi olan Brassner’ın kendisini uzun bir süredir "silahlı bir kamp" içinde yaşayan biri olarak hissettiği belirtildi.

Brassner, sayıları yüzü bulan antika gitar ve 40 kadar antika gitar anfilikatörü gibi ilginç koleksiyonlara sahipti. 2015 yılında iflasını isteyen Brassner’ın borçlarına karşılık evindeki sanat eserlerini gösterdiği, yetkililere sunduğu belgelerde evindeki sanat eserlerinin değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu kaydedildi.

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