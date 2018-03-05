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İki Yunan askeri için tutuklama kararı Atina'da şok etkisi yarattı

05.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Meriç'ten Türk topraklarına geçen iki yunan askerinin tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Atina'da ve asker ailelerinde şok etkisi yarattı. Yunan hükümeti, iki Yunan askerinin durumuyla ilgili "Basit bir olay soruna dönüştürülmemeli" diyor.

İki Yunan askeri için tutuklama kararı Atina'da şok etkisi yarattı

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç nehrindeki Karaağaç bölgesinden Türk topraklarına geçen iki Yunan askerinin kaderi ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İki Yunan askerinin Türk topraklarına geçtiklerini ve tutuklanarak yargı önüne çıkarılmalarını "olağan prosedür" olarak gören Yunan hükümetinin "Türk adaletinin olayı fazla büyütmeden ve gerçek boyutlarını göz önünde bulundurarak yunan askerlerinin tutuksuz yargılanmalarına kanaat getireceği" yolundaki beklentileri boşa çıktı.

İki yunan askerinin tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Atina'da ve asker ailelerinde şok etkisi yarattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ise, karardan önce yaptığı açıklamasında Türkiye'yi "teamüli hukuk kurallarına uyması " çağrısında bulunarak, "Bunun gibi basit bir olayın büyük bir hukuki soruna dönüştürülmemeli" ifadelerini kullanmıştı.

'Takas söz konusu değil'

Kocyas ayrıca, Türkiye'yi "uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek her bir tarafa cephe açmaya hazır asabi bir güç" olarak nitelemişti.

Atina "Türkiye'nin söz konusu Yunan askerlerinin Yunanistan'da gözaltında bulunan 8 darbeci firari ile takas etmek için pazarlığa oturacağı" yolundaki senaryoları "hayal ürünü" olarak niteliyor.

Aynı şekilde Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Yunan askerleri ile darbeci askerlerin takas edilmesinin söz konusu olmadığını" ve böyle bir talebi ne Türkiye'nin ne de Yunanistan'ın gündeme getirdiğini söyleyerek Yunanistan'da gözaltında bulunan 8 firarinin Yunan askerlerinin durumu ile ayrı tutulması gerektiğini belirtti.

Bozdağ 8 firarinin Türkiye'ye iadesinin "Türkiye'nin haklı talebi" olduğunu da sözlerine ekledi.

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