İki Yunan Askerinin Tahliye Talebi Reddedildi

Türkiye’de geçen hafta tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için avukatları tarafından yapılan başvuru mahkemece reddedildi.

İki asker, Türkiye sınırını geçip askeri bölgeye girdiği gerekçesiyle ve casusluk şüphesiyle tutuklanmıştı. Yunanistan, biri teğmen diğeri çavuş rütbesindeki iki askerin, sınırda devriye görevi yaparken kötü hava koşulları nedeniyle yanlışlıkla sınırı geçtiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, Yunan askerlerin avukatları Edirne’deki mahkemeye askerlerin serbest bırakılması için talepte bulundu. Ancak mahkeme, askerlerin Türkiye’de daimi ikamet iznine sahip olmaması ve mahkemenin askerlerden ele geçirilen “dijital verileri” incelemeyi sürdürmesi nedeniyle avukatların talebini reddetti.

Bununla birlikte, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, askerlerin bir an önce serbest bırakılmasını talebini yineledi.

Kotzias, “Türkiye, uluslararası yasaların öngördüğü prosedürleri yerine getirmeli ve rutin bir olayı büyük bir siyasi ve hukuki meseleye dönüştürmemeli” dedi.

Türkiye-Yunanistan sınırının büyük bir bölümü nehirle ayrılıyor. Karadaki kısımların büyük bölümüne ise çit çekilmiş durumda. Ancak net biçimde işaretli olmayan bazı kısımlar da var.

Bu son gelişme, iki ülke arasında hem Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı tartışmaları hem de Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle zaten gerilimli durumdaki ilişkilere yeni bir sorun daha ekledi.