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'İki yüzlü' bebek kaderini bekliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Endonezya'da iki yüz ve iki beyinle doğan henüz iki aylık olan Gilang Andika ölümle burun buruna yaşam mücadelesi veriyor.

Eğer küçük Gilang ameliyat olmazsa beynindeki hasar ölümcül boyutlara erişecek ve hayata gözlerini yumacak!

Uzmanlar, anne rahmine yapışık ikiz olarak düştüğünü ancak gelişim sırasında problem yaşayarak Gilang'ın ikiziyle birleştiğini belirtiyor.

Gilang'ın ebeveyni Ernilasari ve Mustafa umutsuzca bekliyor. Zira Batam'daki doktorlar operasyonun çok riskli hatta imkansız olduğunu belirtiyor.

Gilang eğer operasyon olmadan yaşamına devam ederse büyük bir olaslıkla epilesi, görme, konuşma ve öğrenme bozukluğu yaşayacak.

Eğer aile küçük Gilang'ı Jakarta'daki hastaneye götürebilirse bebek için bir şans olabileceği belirtiliyor.

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